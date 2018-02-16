Samsung Galaxy S9+ performans testinde ​

Adem Özdoğan

Amiral gemisi telefon beklendiği gibi Snapdragon 845 yonga setini kullanacak. Galaxy S9+, 18:9 oranında 1080 x 2220 QHD+ ekrana sahip olacak. Telefonda 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunacak. Telefon direkt Android 8.0 Oreo ile piyasaya çıkacak.Qualcomm’ın çıkardığı en yeni yonga setini kullanacak olan S9 ve S9+, Galaxy serisinin en hızlı telefonları olacak. AnTuTu’da ortaya çıkan özelliklerinin yanı sıra amiral gemisi telefonun 6.2 inç ekrana, telefonun yan tarafına yerleştirilmiş parmak izi okuyucusuna ve çift arka kameraya sahip olması bekleniyor.Samsung’un Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ı 25 Şubat’ta MWC 2018 fuarında tanıtması bekleniyor. Telefon henüz resmi olarak duyurulmadı ancak Samsung, S9 ve S9+’ın yakında çıkacağını müjdeleyen kısa tanıtım videoları yayınladı.