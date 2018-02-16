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Samsung Galaxy S9+ performans testinde ​

Samsung Galaxy S9+, SM-G9650 kod adıyla performans testinde görüldü. AnTuTu’da görülen amiral gemisi telefonun özellikleri ortaya çıktı. Testten etkileyici bir puan almayı başaran Galaxy S9+, aldığı 265267 puan ile iPhone X’i geride bıraktı

Samsung Galaxy S9+ performans testinde ​
Amiral gemisi telefon beklendiği gibi Snapdragon 845 yonga setini kullanacak. Galaxy S9+, 18:9 oranında 1080 x 2220 QHD+ ekrana sahip olacak. Telefonda 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunacak. Telefon direkt Android 8.0 Oreo ile piyasaya çıkacak.

Qualcomm’ın çıkardığı en yeni yonga setini kullanacak olan S9 ve S9+, Galaxy serisinin en hızlı telefonları olacak. AnTuTu’da ortaya çıkan özelliklerinin yanı sıra amiral gemisi telefonun 6.2 inç ekrana, telefonun yan tarafına yerleştirilmiş parmak izi okuyucusuna ve çift arka kameraya sahip olması bekleniyor.

Samsung’un Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ı 25 Şubat’ta MWC 2018 fuarında tanıtması bekleniyor. Telefon henüz resmi olarak duyurulmadı ancak Samsung, S9 ve S9+’ın yakında çıkacağını müjdeleyen kısa tanıtım videoları yayınladı.
 

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