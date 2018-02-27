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Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme

Samsung, İspanya’nın Barselona kentinde, MWC 2018’in hemen öncesinde gerçekleştirdiği özel Unpacked etkinliği ile yeni telefon modellerini görücüye çıkardı. Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ isimli modeller, özellikle gelişmiş kamera teknolojileriyle 2018’in en iddialı amiral gemisi modelleri arasında gösteriliyor

Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme
Tasarım çizgisi olarak ürünün Galaxy S8 serisinden pek de farklı olmadığını söyleyebiliriz. Premium malzemelerin kullanıldığı, suya ve toza karşı dayanıklı olan ürün, 5.8 inch Infinity Display Super Amoled ekran teknolojisine sahip. Arka tarafına baktığımızda, parmak izi okuyucu sensör ve dual kamera sistemini görüyoruz. Bu kamera sisteminde gelişmiş ve ortam ışığına göre ayarlanabilir bir diyafram sistemi bulunuyor.

3000mAh pile sahip olan telefon, Bixby Live Translation ve kamera sayesinde gerçek zamanlı tercüme yapabiliyor ve ayrıca yeni iPhone’larda gördüğümüz hareketli emoji sistemi bu telefonda da bulunuyor.

Samsung Galaxy S9+’tan kısaca söz edecek olursak…

Tasarım çizgisi ve kamera detayları S9+ ile aynı. Tabii farklı özellikler de var. Normal olarak ekran ve pil detayları gibi. Ürünün 6.2 inch değerde ekranı ve hızlı şarj destekli 3500mAh pili bulunuyor.

Son olarak Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ın Türkiye fiyatlarını sunmamız gerekirse…

Galaxy S9 – 4600 TL
Galaxy S9+ 64GB – 5200 TL
Galaxy S9+ 128GB – 5400 TL
Galaxy S9+ 256GB – 5700 TL

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