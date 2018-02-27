Samsung Galaxy S9 ve S9+ ön inceleme

Adem Özdoğan

Tasarım çizgisi olarak ürünün Galaxy S8 serisinden pek de farklı olmadığını söyleyebiliriz. Premium malzemelerin kullanıldığı, suya ve toza karşı dayanıklı olan ürün, 5.8 inch Infinity Display Super Amoled ekran teknolojisine sahip. Arka tarafına baktığımızda, parmak izi okuyucu sensör ve dual kamera sistemini görüyoruz. Bu kamera sisteminde gelişmiş ve ortam ışığına göre ayarlanabilir bir diyafram sistemi bulunuyor.3000mAh pile sahip olan telefon, Bixby Live Translation ve kamera sayesinde gerçek zamanlı tercüme yapabiliyor ve ayrıca yeni iPhone’larda gördüğümüz hareketli emoji sistemi bu telefonda da bulunuyor.Tasarım çizgisi ve kamera detayları S9+ ile aynı. Tabii farklı özellikler de var. Normal olarak ekran ve pil detayları gibi. Ürünün 6.2 inch değerde ekranı ve hızlı şarj destekli 3500mAh pili bulunuyor.Galaxy S9 – 4600 TLGalaxy S9+ 64GB – 5200 TLGalaxy S9+ 128GB – 5400 TLGalaxy S9+ 256GB – 5700 TL