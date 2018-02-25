Samsung Galaxy S9 ve S9+ tanıtıldı. İşte Samsung S9 özellikleri ve satış fiyatı

iŞTE GALAXY S9 ve S9+ ÖZELLİKLERİ





SANİYEDE 960 KARE







CANLI TERCÜME ÖZELLİĞİ

DÖRT FARKLI RENK SEÇENEĞİ





SAMSUNG GALAXY S9 VE S9+'IN SATIŞ FİYATLARI

Mehmet Nuri Turan

İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen Mobile World Congress'ten (MWC) bir gün önce tanıtılan modeller, tasarım ve özellikleriyle dikkat çekiyor.16 Mart'ta mağazalarda satışa sunulacak Galaxy S9'un 64 GB modelinin 4 bin 500 lira olacağı açıklandı.Yeni modellerin ön siparişlerinin bugünden itibaren verilebileceği duyuruldu.Yeni modellerin en önemli özelliği kamerada yer alıyor. Yeni modeller, süper ağır çekim özelliğiyle saniyede 960 kare yakalayabiliyor. Yavaş çekim video çekmek için için Super Slow Mo moduna geçip çekimi normal bir şekilde video kaydetmek yeterli oluyor. S9'da tek kamera, S9+'da ise çift arka kamera yer alıyor. Çift kamera sayesinde S9+ 'bokeh' efektlerini yapılarak fotoğraflara alan derinliği kazandırılabiliyor.Modellerinde kamera özelliklerinde yer alan Artırılmış Gerçeklik (AR) ile kameraya yeni özellikler geliyor. iPhone X'daki animoji'ye benzer bir özellik de S9 ve S9+'ta da yer alıyor. AR Emoji adı verilen bu özellikle kullanıcılara kıyafet ve saç gibi detaylarla kişiselleştirme sunuluyor. AR Emoji, iPhone X’tekinden farklı olarak sadece iMessage ile değil, WhatsApp gibi popüler uygulamalarda da kullanılabiliyor.Galaxy S9 ve S9+'ın dikkat çeken diğer bir özelliği stereo ses sistemine sahip olması. Modellerin alt ve üstünde yer alan hoparlörler sayesinde video ve müzik içerikleri daha kaliteli bir şekilde duyulabilecek.Buna ek olarak Samsung'un dijital asistanı Bixby, artık canlı tercüme özelliğine kavuştu. Google Tercüme'de olduğu gibi kamerayı bir metin üzerine tuttuğunuzda bu metin algılanıyor ve çeviri gerçekleşiyor.İki model arasında en önemli fark Galaxy S9'un 5.8 inç, S9+'ın ise 6.2 inç boyutunda ekrana sahip olması geliyor. Diğer bir fark ise kamerada.Galaxy S9 ve S9+, Gece Siyahı, Titanyum Grisi, Mercan Mavisi ve Lila olmak üzere dört farklı renk seçeneklerine sahip.Bugün, yani 25 Şubat'ta ön siparişe açılacak olan Galaxy S9 ve S9+ telefonlar 16 Mart'ta mağazalarda satışa sunulacak.Galaxy S9'un 64 GB modelinin 4.500 TL olacağı açıklandı.64, 128 ve 256 GB depolama seçenekleri sunan Galaxy S9+'ın fiyatı ise sırasıyla 5.199 TL, 5.399 TL ve 5.699 TL olacağı öğrenildi.