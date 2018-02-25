İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Samsung Galaxy S9 ve S9+ tanıtıldı. İşte Samsung S9 özellikleri ve satış fiyatı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un akıllı telefon modeli Galaxy S9 ve S9+ tanıtıldı İşte merakla beklenen Samsung Galaxy S9 ve S9+ özellikleri ve Türkiye'deki satış fiyatı

25 Şubat 2018, Pazar 22:12
Samsung Galaxy S9 ve S9+ tanıtıldı. İşte Samsung S9 özellikleri ve satış fiyatı
İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenen Mobile World Congress'ten (MWC) bir gün önce tanıtılan modeller, tasarım ve özellikleriyle dikkat çekiyor.

iŞTE GALAXY S9 ve S9+ ÖZELLİKLERİ 

16 Mart'ta mağazalarda satışa sunulacak Galaxy S9'un 64 GB modelinin 4 bin 500 lira olacağı açıklandı.

Yeni modellerin ön siparişlerinin bugünden itibaren verilebileceği duyuruldu.


 

SANİYEDE 960 KARE


Yeni modellerin en önemli özelliği kamerada yer alıyor. Yeni modeller, süper ağır çekim özelliğiyle saniyede 960 kare yakalayabiliyor. Yavaş çekim video çekmek için için Super Slow Mo moduna geçip çekimi normal bir şekilde video kaydetmek yeterli oluyor. S9'da tek kamera, S9+'da ise çift arka kamera yer alıyor. Çift kamera sayesinde S9+ 'bokeh' efektlerini yapılarak fotoğraflara alan derinliği kazandırılabiliyor. 

 

Modellerinde kamera özelliklerinde yer alan Artırılmış Gerçeklik (AR) ile kameraya yeni özellikler geliyor. iPhone X'daki animoji'ye benzer bir özellik de S9 ve S9+'ta da yer alıyor. AR Emoji adı verilen bu özellikle kullanıcılara kıyafet ve saç gibi detaylarla kişiselleştirme sunuluyor. AR Emoji, iPhone X’tekinden farklı olarak sadece iMessage ile değil, WhatsApp gibi popüler uygulamalarda da kullanılabiliyor.




CANLI TERCÜME ÖZELLİĞİ

 

Galaxy S9 ve S9+'ın dikkat çeken diğer bir özelliği stereo ses sistemine sahip olması. Modellerin alt ve üstünde yer alan hoparlörler sayesinde video ve müzik içerikleri daha kaliteli bir şekilde duyulabilecek.

DÖRT FARKLI RENK SEÇENEĞİ


Buna ek olarak Samsung'un dijital asistanı Bixby, artık canlı tercüme özelliğine kavuştu. Google Tercüme'de olduğu gibi kamerayı bir metin üzerine tuttuğunuzda bu metin algılanıyor ve çeviri gerçekleşiyor. 

İki model arasında en önemli fark Galaxy S9'un 5.8 inç, S9+'ın ise 6.2 inç boyutunda ekrana sahip olması geliyor. Diğer bir fark ise kamerada.
Galaxy S9 ve S9+, Gece Siyahı, Titanyum Grisi, Mercan Mavisi ve Lila olmak üzere dört farklı renk seçeneklerine sahip.


 

SAMSUNG GALAXY S9 VE S9+'IN SATIŞ FİYATLARI

Bugün, yani 25 Şubat'ta ön siparişe açılacak olan Galaxy S9 ve S9+ telefonlar 16 Mart'ta mağazalarda satışa sunulacak. 

Galaxy S9'un 64 GB modelinin 4.500 TL olacağı açıklandı.

64, 128 ve 256 GB depolama seçenekleri sunan Galaxy S9+'ın fiyatı ise sırasıyla 5.199 TL, 5.399 TL ve 5.699 TL olacağı öğrenildi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Halka filmi Apple ARkit ile gerçek oldu! ARkit nedir?

Halka filmi Apple ARkit ile gerçek oldu! ARkit nedir?
TOKİ'den şehit aileleri ve yakınlarına özel proje

TOKİ'den şehit aileleri ve yakınlarına özel proje
Galaxy S10 5G'yi destekleyen ilk telefon olabilir

Galaxy S10 5G'yi destekleyen ilk telefon olabilir

5G'den veri merkezleri nasıl etkilenecek?

5G'den veri merkezleri nasıl etkilenecek?
Samsung S9 çıkış tarihi netlik kazandı!

Samsung S9 çıkış tarihi netlik kazandı!
OLED panel üretimini azaltıyor!

OLED panel üretimini azaltıyor!
Google’dan Apple’a cevap

Google’dan Apple’a cevap

MWC 2018 için heyecan dorukta ​

MWC 2018 için heyecan dorukta ​
Intel dizüstü bilgisayarlara 5G modem getiriyor

Intel dizüstü bilgisayarlara 5G modem getiriyor
Twitter şüpheli binlerce hesabı askıya aldı

Twitter şüpheli binlerce hesabı askıya aldı
Keçiboynuzundan besin değeri yüksek çikolata üretildi

Keçiboynuzundan besin değeri yüksek çikolata üretildi