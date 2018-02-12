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Samsung Galaxy X ne zaman satışa sunulacak?

Samsung, katlanabilir ekranlı Galaxy X ile yeni nesil bir deneyim vaat ediyor. Samsung Galaxy X çıkış tarihi ve kullanım yöntemleri belli oldu

Samsung Galaxy X ne zaman satışa sunulacak?
Geçtiğimiz günlerde katlanabilir akıllı telefon patentleri basına sızan Samsung'un bu patentleri Galaxy X'da kullanacağı tahmin ediliyor. Peki bu radikal donanımlı Samsung Galaxy X ne zaman satışa sunulacak?

İddialara göre Samsung Galaxy X, bu yıl sonunda piyasadaki yerini alacak. Üreticilerden sızan bilgilere göre Samsung katlanabilen yeni OLED panellerini eylül ayında üretime sokacak. Kasım ayında ise Galaxy X'un bileşenleri bir araya getirilecek. Aynı kaynaklar, katlanabilen yeni akıllı telefonun aralık ayında raflarda yer bulacağını iddia ediyor.



SAMSUNG GALAXY X NASIL KULLANILACAK?


İddialara göre esnek bir ekrana sahip olacak olan ürün, bir kitap gibi içe katlanacak. 7.3 inç ebadıyla dikkat çeken Samsung Galaxy X, katlanarak boyutunu yarıya düşürecek. Ekranı aktif olduğunda cihaz telefon olarak kullanılabilecekken, bir kitap gibi açılarak tam boyuta getirildiğinde ise tablet fonksiyonlarına sahip olacak.


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