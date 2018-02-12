Samsung Galaxy X ne zaman satışa sunulacak?





SAMSUNG GALAXY X NASIL KULLANILACAK?

Adem Özdoğan

Geçtiğimiz günlerde katlanabilir akıllı telefon patentleri basına sızan Samsung'un bu patentleri'da kullanacağı tahmin ediliyor. Peki bu radikal donanımlıne zaman satışa sunulacak?İddialara göre, bu yıl sonunda piyasadaki yerini alacak. Üreticilerden sızan bilgilere göre Samsung katlanabilen yenipanellerini eylül ayında üretime sokacak. Kasım ayında ise Galaxy X'un bileşenleri bir araya getirilecek. Aynı kaynaklar, katlanabilen yeni akıllı telefonun aralık ayında raflarda yer bulacağını iddia ediyor.İddialara göre esnek bir ekrana sahip olacak olan ürün, bir kitap gibi içe katlanacak. 7.3 inç ebadıyla dikkat çeken Samsung Galaxy X, katlanarak boyutunu yarıya düşürecek. Ekranı aktif olduğunda cihaz telefon olarak kullanılabilecekken, bir kitap gibi açılarak tam boyuta getirildiğinde ise tablet fonksiyonlarına sahip olacak.