Samsung güncelleme için erken davrandı

Akıllı telefonların satışı kadar, satıştan sonra verilen destek de çok önemli. Keza genel olarak kullanıcılar yeni bir telefon alacakları zaman, üreticinin satış sonrası güncelleme desteğini de göz önünde bulunduruyorlar.

GÜNCELLEME DESTEĞİ

Akıllı telefon üreticileri, belirli periyotlarla modellerini güncelliyorlar. Elbette modellere verilen güncelleme desteği, telefonun satış fiyatına göre de değişiyor. Örneğin üst segmentteki bir telefon daha sık aralıklarla güncellenirken, düşük fiyatlı bir model raf ömrü boyunca birkaç kez güncellenebiliyor.

GÜVENLİK GÜNCELLEMESİ YAYINLANDI

Güncellemeler konusunda, kullanıcılarının beklentilerini karşılayan firmalardan birisi de Samsung. Güney Koreli teknoloji devi, özellikle üst segmentteki modellerini güncelleme konusunda oldukça atik. Keza henüz ağustos ayına yeni girmiş olmamıza karşın şimdiden Galaxy S8 için ağustos ayı güvenlik güncellenmesi yayınlanmış durumda.

İYİLEŞTİRMELER SÖZ KONUSU

Galaxy S8 güncellemesi G950FXXU3CRGH yapı numarasıyla karşımıza çıkıyor. 418MB boyutunda olan güncelleme genel itibariyle S8’in güvenlik sorunlarını ortadan kaldırıyor. Ayrıca bazı Samsung uygulamaları için de bazı iyileştirmeler söz konusu.

GÜNCELLEME GELMEDİYSE BUNU YAPIN

Eğer güncelleme komutu ekranınıza otomatik olarak düşmediyse, ayarlar menüsüne girerek yazılım güncelleme ekranından, güncellemeleri manuel indir sekmesini seçerek, mevcut güncellemeleri taratabilirsiniz.

HENÜZ YAYINLANMADI

Daha sonra karşınıza çıkan G950FXXU3CRGH yapı numarasına sahip güncellemeyi indirip kurmak, Galaxy S8 cihazınızı güncellemeniz için yeterli olacaktır.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Bu güvenlik güncellemesinin S8+ versiyonu henüz yayınlanmış değil.



