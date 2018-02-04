Samsung, Intel’i geride bıraktı!

Adem Özdoğan

Burada asıl dikkat çeken detay ise’un bu gelirinin 14 milyarlık kısmının çip endüstrisinden gelmesiydi. Açıklanan rakamlara göre Güney Koreli şirket, geçtiğimiz yıl Intel’i bile geçmeyi başardı.Genel olarak işlemci denildiğinde akla gelen ilk isimlerden birisi deolacaktır. Özellikle de söz konusuişlemcileri olduğunda Intel’in rakiplerinden açık ara önde olduğunu söyleyebiliriz. Fakat son dönemde trendin akıllı cihazlara kaymasıyla birlikte çip pazarındaki dengeler de değişmeye başladı.işlemcilerinde oldukça başarılı olan, akıllı cihazlara çip birimleri üretirken biraz zorlandı. Doğal olarak işin bu kısmında ibre Samsung’a doğru dönmeye başlamıştı. Fırsatları iyi değerlendiren Samsung, son yıllardaki önemli atılımlarla çip pazarında da zirveyi ele geçirmeyi başardı.Açıklanan rakamlara göre, geçtiğimiz yıl’un çip gelirleri 69 milyar dolar seviyelerindeyken, Intel’in gelirleri ise 63 milyar dolaylarında kaldı. Elbette burada hangi firmanın daha fazla kar elde ettiği şimdilik bir muamma. Malum akıllı telefon pazarında da hakimiyet’da fakat en fazla kar eden firma. Dolayısıyla çip pazarında da benzer bir durum olması, son derece mümkün duruyor.