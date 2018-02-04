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Samsung, Intel’i geride bıraktı!

Kısa süre önce son çeyrek raporlarının yayınlanması ile birlikte, teknoloji sektöründeki dengelerin nasıl değiştiğine daha net şahit olduk. Güney Kore’nin lider teknoloji şirketlerinden biri olan Samsung, 2017’de 50 milyar dolar kar elde ettiğini açıkladı

Samsung, Intel’i geride bıraktı!
Burada asıl dikkat çeken detay ise Samsung’un bu gelirinin 14 milyarlık kısmının çip endüstrisinden gelmesiydi. Açıklanan rakamlara göre Güney Koreli şirket, geçtiğimiz yıl Intel’i bile geçmeyi başardı.

Genel olarak işlemci denildiğinde akla gelen ilk isimlerden birisi de Intel olacaktır. Özellikle de söz konusu PC işlemcileri olduğunda Intel’in rakiplerinden açık ara önde olduğunu söyleyebiliriz. Fakat son dönemde trendin akıllı cihazlara kaymasıyla birlikte çip pazarındaki dengeler de değişmeye başladı.

PC işlemcilerinde oldukça başarılı olan Intel, akıllı cihazlara çip birimleri üretirken biraz zorlandı. Doğal olarak işin bu kısmında ibre Samsung’a doğru dönmeye başlamıştı. Fırsatları iyi değerlendiren Samsung, son yıllardaki önemli atılımlarla çip pazarında da zirveyi ele geçirmeyi başardı.

Açıklanan rakamlara göre, geçtiğimiz yıl Samsung’un çip gelirleri 69 milyar dolar seviyelerindeyken, Intel’in gelirleri ise 63 milyar dolaylarında kaldı. Elbette burada hangi firmanın daha fazla kar elde ettiği şimdilik bir muamma. Malum akıllı telefon pazarında da hakimiyet Samsung’da fakat en fazla kar eden firma Apple. Dolayısıyla çip pazarında da benzer bir durum olması, son derece mümkün duruyor.
 

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