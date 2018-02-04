Samsung, Intel’i geride bıraktı!

Burada asıl dikkat çeken detay ise Samsung
’un bu gelirinin 14 milyarlık kısmının çip endüstrisinden gelmesiydi. Açıklanan rakamlara göre Güney Koreli şirket, geçtiğimiz yıl Intel’i bile geçmeyi başardı.
Genel olarak işlemci denildiğinde akla gelen ilk isimlerden birisi de Intel
olacaktır. Özellikle de söz konusu PC
işlemcileri olduğunda Intel’in rakiplerinden açık ara önde olduğunu söyleyebiliriz. Fakat son dönemde trendin akıllı cihazlara kaymasıyla birlikte çip pazarındaki dengeler de değişmeye başladı.
PC
işlemcilerinde oldukça başarılı olan Intel
, akıllı cihazlara çip birimleri üretirken biraz zorlandı. Doğal olarak işin bu kısmında ibre Samsung’a doğru dönmeye başlamıştı. Fırsatları iyi değerlendiren Samsung, son yıllardaki önemli atılımlarla çip pazarında da zirveyi ele geçirmeyi başardı.
Açıklanan rakamlara göre, geçtiğimiz yıl Samsung
’un çip gelirleri 69 milyar dolar seviyelerindeyken, Intel’in gelirleri ise 63 milyar dolaylarında kaldı. Elbette burada hangi firmanın daha fazla kar elde ettiği şimdilik bir muamma. Malum akıllı telefon pazarında da hakimiyet Samsung
’da fakat en fazla kar eden firma Apple
. Dolayısıyla çip pazarında da benzer bir durum olması, son derece mümkün duruyor.
Adem Özdoğan