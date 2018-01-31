Samsung katlanabilir ekranlı telefon üzerinde çalışıyor

Adem Özdoğan

Sonrasında ise LG’nin bu yönde bazı çalışmaları olmuş veşirkette bu çalışmaların doğruluğunu onaylamıştı. İki Güney Koreli firmanın ardından şimdi de’nun katlanabilir ekranlı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.Söz konusu katlanabilir ekran olduğunda bazı şartların yeteri kadar olgunlaşması gerekiyor. Kezaüretebilmek için iç bileşenler haricinde iyi bir ekran tedarikçisi de gerekiyor. Şu anda dünyadakipazarını Güney Koreli şirketler yürütüyor. Samsung ve LG’nin bu konuda muazzam çalışmaları olduğunu söyleyebiliriz. Her iki şirket de ekran teknolojileri konusunda son derece başarılı işler çıkartıyor. Zaten bilindiği üzere Apple’ın iPhone X’te kullandığıekranlar da Samsung tarafından üretiliyor.Burada asıl sorulması gereken şeyse’nun bu ekran teknolojisinin altından nasıl kalkacağı. Hali hazırda bildiğimiz kadarıyla’nun OLED ekranlar üzerine bir çalışması yok. Dolayısıyla katlanabilir ekranlı telefon üretiminde, Çinli firmanın bazı engelleri aşması da gerekecek. Şimdilik firmanın patentini aldığı ürünün görselleri sızdırılmış durumda. Fakat bu telefonun yakın zamanda çıkması pek de olası görünmüyor. Zira ne Samsung, ne de, kendileri bu tarz bir proje üzerinde çalışırken kalkıp daiçin ekran üretmezler gibi görünüyor.