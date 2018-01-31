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Samsung katlanabilir ekranlı telefon üzerinde çalışıyor

Samsung’un katlanabilir ekranlı telefonuna dair ilk bilgiler 2015 yılında ortaya çıkmıştı. Bazı patent görselleri ve raporlar ile Samsung’un katlanabilir ekranlı bir model üzerinde çalıştığı iddia edilmişti.
 

Samsung katlanabilir ekranlı telefon üzerinde çalışıyor
Sonrasında ise LG’nin bu yönde bazı çalışmaları olmuş ve Güney Koreli şirkette bu çalışmaların doğruluğunu onaylamıştı. İki Güney Koreli firmanın ardından şimdi de Oppo’nun katlanabilir ekranlı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Söz konusu katlanabilir ekran olduğunda bazı şartların yeteri kadar olgunlaşması gerekiyor. Keza katlanabilir ekranlı telefon üretebilmek için iç bileşenler haricinde iyi bir ekran tedarikçisi de gerekiyor. Şu anda dünyadaki OLED pazarını Güney Koreli şirketler yürütüyor. Samsung ve LG’nin bu konuda muazzam çalışmaları olduğunu söyleyebiliriz. Her iki şirket de ekran teknolojileri konusunda son derece başarılı işler çıkartıyor. Zaten bilindiği üzere Apple’ın iPhone X’te kullandığı OLED ekranlar da Samsung tarafından üretiliyor.

Burada asıl sorulması gereken şeyse Oppo’nun bu ekran teknolojisinin altından nasıl kalkacağı. Hali hazırda bildiğimiz kadarıyla Oppo’nun OLED ekranlar üzerine bir çalışması yok. Dolayısıyla katlanabilir ekranlı telefon üretiminde, Çinli firmanın bazı engelleri aşması da gerekecek. Şimdilik firmanın patentini aldığı ürünün görselleri sızdırılmış durumda. Fakat bu telefonun yakın zamanda çıkması pek de olası görünmüyor. Zira ne Samsung, ne de LG, kendileri bu tarz bir proje üzerinde çalışırken kalkıp da Oppo için ekran üretmezler gibi görünüyor.
 

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