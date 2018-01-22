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Samsung önemli bir patent elde etti ​

Samsung çerçevenin kökünü kurutmaya niyetli. Parmak izi okuyucunun ardından ön kamera ve sensörler de ekranın altına yerleştiriliyor

Samsung önemli bir patent elde etti ​
Firmaların çerçevesiz ekran çılgınlığı artıyor. Ekran/gövde oranındaki artış sebebiyle arka kısımda kullanılan veya tamamen kaldırılan parmak izi okuyucuları, 2018‘de ekranın altına yerleştirilerek ön tarafa geri dönecek. Çoğu kullanıcının arka tarafta parmak izi okuyucusundan hoşlanmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca Apple’ın iPhone X’la getirdiği Face ID çözümü de çok güven vermedi. Bu bağlamda önümüzdeki yıl içerisinde tasarımda olumlu değişiklikler olacak. Fakat teknoloji bu nokta da beklemiyor. Samsung bu kez de ön kamera ve sensörlere gözünü dikmiş durumda.

Alınan patentin projesi oldukça iddialı. Şayet tüm bunlar günlük kullanıma geçirilebilirse çerçevesiz ekranların devrimi olur. Ekran/çerçeve oranıyla hayrete düşüren Mi Mix’i de sollatabilecek olan teknoloji, bir anlamda iPhone X’daki çentiğe ihtiyaç bırakmayacak. Zira projede ön kamera, ahize ve sensörler de dahil olmak üzere tüm parçalar ekranın altına yerleştirilmiş.

Teknoloji fazlasıyla heyecan verici olsa da hemen umutlanmamak gerek çünkü yakın bir tarih içerisinde telefonlarımızda görmemiz mümkün gözükmüyor. Bizim bu sene içerisinde göreceğimiz şey ekran içine entegre edilmiş parmak izi okuyucuları olacak.
 

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