Samsung önemli bir patent elde etti ​

Adem Özdoğan

Firmaların çerçevesiz ekran çılgınlığı artıyor.artış sebebiyle arka kısımda kullanılan veya tamamen kaldırılan parmak izi okuyucuları,‘de ekranın altına yerleştirilerek ön tarafa geri dönecek. Çoğu kullanıcının arka tarafta parmak izi okuyucusundan hoşlanmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca Apple’ıngetirdiğiçözümü de çok güven vermedi. Bu bağlamda önümüzdeki yıl içerisinde tasarımda olumlu değişiklikler olacak. Fakat teknoloji bu nokta da beklemiyor.bu kez de ön kamera ve sensörlere gözünü dikmiş durumda.Alınan patentin projesi oldukça iddialı. Şayet tüm bunlar günlük kullanıma geçirilebilirseekranların devrimi olur. Ekran/çerçeve oranıyla hayrete düşüren Mi Mix’i de sollatabilecek olan teknoloji, bir anlamda iPhone X’daki. Zira projedevede dahil olmak üzere tüm parçalar ekranın altına yerleştirilmiş.Teknoloji fazlasıyla heyecan verici olsa da hemen umutlanmamak gerek çünkü yakın bir tarih içerisinde telefonlarımızda görmemiz mümkün gözükmüyor. Bizim bu sene içerisinde göreceğimiz şey ekran içine entegre edilmişolacak.