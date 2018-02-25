Samsung S9 çıkış tarihi netlik kazandı!

Adem Özdoğan

Peki gelelim asıl soruya. 25 Şubat’ta tanıtılacak olan Galaxy S9 ne zaman satışa sunulacak. Bu konu hakkında Güney Kore’den gelen yeni söylentiler mevcut. Bu söylentilere göreve, MWC’nin hemen sonrasında yani 28 Şubat’ta Güney Kore’de ön siparişe sunulacak. Güney Kore’den 1 hafta sonra da yani Mart’ın ilk haftasında da S9 ve S9+’ın global pazarda ön siparişe sunulması gündemde.Samsung ön sipariş sürecini uzun tutmak istemiyor. Bu bağlamda telefonun Mart ayının ortalarına doğru, çok büyük ihtimalle 16 Mart’ta satışa çıkması planlanıyor. S9 ve’ın Güney Kore’de 26 Mart’tan birkaç gün önce satışa sunulacağı belirtiliyor. Fakat bu da kesin bilgi değil.Son sızdırılan detaylardafiyatının 910 euro civarında olacağı belirtilmişti. Yani S8 ile S9 arasında hemen hemen 100 euroluk bir fiyat farkı olacak. S9’un’den ucuz olduğunu hesaba katacak olursak, bu telefonun ülkemizdebandından satılacağını varsayabiliriz. Yine de bekleyip göreceğiz.