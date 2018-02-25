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Samsung S9 çıkış tarihi netlik kazandı!

Bilindiği üzere 25 Şubat’ta Mobil Dünya Kongresi’nin hemen öncesinde Samsung’un Unpacked etkinliği olacak. Güney Koreli teknoloji devi, yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S9 ve S9+’ı bu etkinlik çerçevesinde tanıtacak. Ayrıca DeX Station’un yeni jenerasyondaki modeli ile Samsung’un sıfırdan inşa ettiği kablosuz şarj teknolojisinin de bu etkinlikte tanıtılması bekleniyor

Samsung S9 çıkış tarihi netlik kazandı!
Peki gelelim asıl soruya. 25 Şubat’ta tanıtılacak olan Galaxy S9 ne zaman satışa sunulacak. Bu konu hakkında Güney Kore’den gelen yeni söylentiler mevcut. Bu söylentilere göre Galaxy S9 ve S9+, MWC’nin hemen sonrasında yani 28 Şubat’ta Güney Kore’de ön siparişe sunulacak. Güney Kore’den 1 hafta sonra da yani Mart’ın ilk haftasında da S9 ve S9+’ın global pazarda ön siparişe sunulması gündemde.

Samsung ön sipariş sürecini uzun tutmak istemiyor. Bu bağlamda telefonun Mart ayının ortalarına doğru, çok büyük ihtimalle 16 Mart’ta satışa çıkması planlanıyor. S9 ve S9+’ın Güney Kore’de 26 Mart’tan birkaç gün önce satışa sunulacağı belirtiliyor. Fakat bu da kesin bilgi değil.

Son sızdırılan detaylarda S9 fiyatının 910 euro civarında olacağı belirtilmişti. Yani S8 ile S9 arasında hemen hemen 100 euroluk bir fiyat farkı olacak. S9’un Note 8’den ucuz olduğunu hesaba katacak olursak, bu telefonun ülkemizde 4500 – 5000TL bandından satılacağını varsayabiliriz. Yine de bekleyip göreceğiz.
 

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