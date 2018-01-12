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Samsung sevilen uygulamanın fişini çekiyor

Samsung, telefondan oyun oynarken kayıt yapmanızı sağlayan Game Recorder+ isimli bir uygulama yayınlamıştı. Bu uygulama beklenen ilgiyi görmedi için tarihe karışacak
 

Samsung sevilen uygulamanın fişini çekiyor
Günümüzde oyun yayıncılığının son derece önemli bir konumda bulunduğunu söyleyebiliriz. Keza YouTube’da yer alan en popüler kanallara baktığımızda bu kanallardan bazılarının oyun üzerine şekillendirildiğini görebiliriz. Samsung da kullanıcıların oyunlara ve oyun yayınlarına olan ilgisini fark ederek Game Recorder+ isimli bir uygulama yayınlamıştı. Bu uygulama, isminden de anlaşılabileceği üzere, telefondan oyun oynarken, kayıt yapmanızı sağlıyordu. Sonrasında ise bu kaydı uygulamanın bulut sisteminde saklayabiliyordunuz. Fakat öyle görünüyor ki Güney Koreli teknoloji devinin bu uygulaması beklenen ilgiyi görmedi.

Samsung’un iki sene önce uygulama marketine dahil ettiği Game Recorder+, telefonda oynadığı oyunları kaydedip, sonrasında ise YouTube üzerinde yayınlamak isteyenler için iyi bir fırsattı. Açıkçası, uygulamanın düşünülüş şekli de son derece başarılı diyebiliriz.

Fakat bu uygulama Samsung’un beklentilerini tam olarak karşılayamamış gibi görünüyor. Keza Güney Koreli teknoloji devi, uygulamanın önümüzdeki ay itibari ile fonksiyonel olarak sonlandırılacağını açıkladı.

Yani uygulama telefonunuzda yüklü olsa bile kayıt yapamayacaksınız. Dahası daha önce kayıt ettiğini videolar da otomatik olarak sistemden silinecek. Neyse ki dilediğiniz kayıtların yedeğini almak için yeterli vaktiniz var. Bunun için daha önceden çekip Game Recorder+ sistemine yüklediğiniz videolarınızı, telefonunuza indirmeniz yeterli olacak.

Samsung’un şimdilik benzer yeni bir uygulamayı kullanıma sokup sokmayacağı ise bilinmiyor. Bu uygulamayı kullananların, iyi bir alternatif bulması gerekecek gibi görünüyor.
 

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