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Samsung son çeyrek raporunu yayınladı

Teknoloji şirketlerinin geçtiğimiz çeyreğe ait raporları gelmeye devam ediyor. Samsung’un raporunda da oldukça dikkat çekici noktalar var.

Samsung son çeyrek raporunu yayınladı
Güney Koreli şirket 2017’nin 4. çeyreğine ait istatistiksel raporunu yayınladı. Raporlar işlerin genel olarak iyi gittiğini gösteriyor. Burada ilk dikkat çeken noktalardan birisi 61.8 milyar dolarlık toplam kazanç oluyor. Bu kazanç, 2016’nın son çeyreğine göre %24’lük bir artış anlamına geliyor. Bunun yanında gelirde inanılmaz bir yükselme mevcut. 11.49 milyar dolarlık bu rakam, önceki yılın aynı dönemine göre %73 artış göstermiş.

Bu yüksek ve yükselen rakamların bize gösterdiği mesaj ise açık. Son çeyrekte artan parça satışları (OLED ekran gibi) ve amiral gemisi telefonların başarısı (nispeten rakiplerin de pazarlama başarısızlığı) bunun en büyük nedenlerinden. Öte yandan orta ve giriş seviyesi telefon satışlarında belli bir düşüş mevcut.

Artık tanıtımına az bir zaman kalan Galaxy S9, analistlere göre Galaxy S8’in başarısının da önüne geçecek. Elbette bunu satışların başlamasının ardından göreceğiz.


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