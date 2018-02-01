Samsung son çeyrek raporunu yayınladı

Adem Özdoğan

Güney Koreli şirket 2017’ninait istatistiksel raporunu yayınladı. Raporlar işlerin genel olarak iyi gittiğini gösteriyor. Burada ilk dikkat çeken noktalardan birisimilyar dolarlık toplam kazanç oluyor. Bu kazanç, 2016’nın son çeyreğine görebir artış anlamına geliyor. Bunun yanında gelirde inanılmaz bir yükselme mevcut. 11.49 milyar dolarlık bu rakam, önceki yılın aynı dönemine göreartış göstermiş.Bu yüksek ve yükselen rakamların bize gösterdiği mesaj ise açık. Son çeyrekte artan parça satışlarıekran gibi) vetelefonların başarısı (nispeten rakiplerin de pazarlama başarısızlığı) bunun en büyük nedenlerinden. Öte yandanveseviyesi telefon satışlarında belli birmevcut.Artık tanıtımına az bir zaman kalananalistlere göre Galaxybaşarısının da önüne geçecek. Elbette bunu satışların başlamasının ardından göreceğiz.