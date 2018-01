Samsung The Wall : 146 inç MicroLED Duvar Boyu TV

Adem Özdoğan

Tanıtılan duvar boyu televizyon Samsung The Wall, MicroLED teknolojisiyle dizayn edilen 146 inçlik devasa bir ekrana sahip.MicroLED ekranda her bir mikroskopik LED kendi ışığını yayma potansiyeline sahip. Bu sayede herhangi bir arka ışıklandırmaya gerek kalmadan çok daha derin siyahlar ve çok daha zengin renkler elde ediliyor. MicroLED, OLED teknolojisine oranla daha yüksek enerji verimliliğine sahip ve daha uzun ömürlü olacak şekilde tasarlamış.4k çözünürlükte olan Samsung The Wall çerçevesiz ve modül tabanlı bir tasarıma sahip. The Wall modüler yapısı sayesinde kullanıcının isteğine bağlı olarak farklı boyutlara dönüşebiliyor. Halen konsept aşamasında olan televizyonun satış tarihi açıklanmadı.The Wall’un 146 inçlik devasa ekranı bir rekor değil. Titan Screens tarafında özel olarak üretilen 1.6 milyon dolar fiyata sahip 370 inç televizyon halen rekoru elinde tutuyor.