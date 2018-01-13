Samsung'un katlanabilir telefonu Galaxy X’in taslağı ortaya çıktı

200 BİN KATLAMAYA DAYANAKLI OLACAK

Gizem Yetil

Letsgodigital sitesinin haberinde Samsung, CES - 2018’deki kapalı bir toplantıda Galaxy X’i tanıttığı belirtildi.İddiaya göre, katlanabilir ekranlı akıllı telefon 7.3 inçlik bir ekrana sahip olacak. Üretimine kasım ayında başlanacak telefon, 2019 yılında piyasaya sürülecek.Biri içe, diğer dışa katlanan iki modeli bulunacak telefon 200 bin kez katlamaya dayanıklı olacak.Galaxy X, iddia edilenlere göre şu an için iki farklı versiyonu bulunuyor.Her iki modelde de 7,3 inç büyüklüğünde esnek OLED ekran kullanıldığı söylenirken bunlardan birisi 1R (1 mm yarıçap) değerinde içe diğerininse 5R değerinde dışa katlanabildiği söyleniyor.Bin doların üzerinde bir satış fiyatı olması beklenilen modelin sınırlı sayıda üretileceği düşünülüyor.