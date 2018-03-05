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Samsung’un yeni QLED TV ailesi hazır

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü QLED TV serisi ile televizyon teknolojisinde kuralları yeniden yazmaya başlayan Samsung Electronics, serinin en yeni modellerini 7 Mart Çarşamba günü New York’ta gerçekleştirileceği büyük lansmanla görücüye çıkarmaya hazırlanıyor

Samsung’un yeni QLED TV ailesi hazır
Quantum Dot teknolojisi sayesinde renk hacmini yüzde 100 yeniden üreten dünyanın ilk televizyonu olan QLED TV serisinin yeni modellerinde tasarım ve içerik sürprizleri bekleniyor.
Dünyada TV pazarına 12 yıldır liderlik eden Samsung, yeni sunacağı modellerle pazardaki QLED TV çözümlerini çeşitlendirme hedefinde. Son olarak Şubat ayında Roma’da gerçekleşen MENA Forum’da sergilediği dünyanın ilk 8K Yapay Zeka (AI) teknolojisiyle donatılan 8K QLED TV modeli ile önemli bir adım attı. Televizyon izleme deneyimini interaktif hale getirerek devrim yaratan 8K QLED televizyonundaki Yapay Zeka (AI) teknolojisi içeriği analiz ederek düşük çözünürlüklü görüntüleri otomatik olarak 8K resim kalitesine yükseltiyor.

Samsung yeni Nesnelerin İnterneti vizyonunda da QLED TV modellerini önemli yerde konumlandırıyor. Bixby ve SmartThings uygulamalarını bir arada destekleyen yeni Samsung QLEDTV modelleri; evin merkezinde tüm cihazların uzaktan kontrol edilebildiği bir hub’a dönüşürken aynı zamanda cep telefonu senkronizasyonunu da kusursuz sunuyor. Samsung’un yeni tanıtacağı QLEDTV modellerinde sektöre başka hangi yenilikleri kazandıracağı merakla bekleniyor.

7 Mart Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19:00’da yapılacak yeni QLEDTV lansmanında  Manhattan’daki Amerikan Borsası Binasında gerçekleşecek.
 

LANSMANA ÖZEL VİDEO İÇİN TIKLAYINIZ... 



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