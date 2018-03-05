Samsung’un yeni QLED TV ailesi hazır

Adem Özdoğan

Quantum Dot teknolojisi sayesinde renk hacmini yüzde 100 yeniden üreten dünyanın ilk televizyonu olanserisinin yeni modellerinde tasarım ve içerik sürprizleri bekleniyor.Dünyada TV pazarına 12 yıldır liderlik eden Samsung, yeni sunacağı modellerle pazardakiçözümlerini çeşitlendirme hedefinde. Son olarak Şubat ayında Roma’da gerçekleşen MENA Forum’da sergilediği dünyanın ilk 8K Yapay Zeka (AI) teknolojisiyle donatılan 8K QLED TV modeli ile önemli bir adım attı. Televizyon izleme deneyimini interaktif hale getirerek devrim yaratan 8K QLED televizyonundaki Yapay Zeka (AI) teknolojisi içeriği analiz ederek düşük çözünürlüklü görüntüleri otomatik olarak 8K resim kalitesine yükseltiyor.Samsung yeni Nesnelerin İnterneti vizyonunda damodellerini önemli yerde konumlandırıyor. Bixby ve SmartThings uygulamalarını bir arada destekleyen yeni Samsung QLEDTV modelleri; evin merkezinde tüm cihazların uzaktan kontrol edilebildiği bir hub’a dönüşürken aynı zamanda cep telefonu senkronizasyonunu da kusursuz sunuyor. Samsung’un yeni tanıtacağı QLEDTV modellerinde sektöre başka hangi yenilikleri kazandıracağı merakla bekleniyor.7 Mart Çarşamba günü Türkiye saatiyle 19:00’da yapılacak yeni QLEDTV lansmanında Manhattan’daki Amerikan Borsası Binasında gerçekleşecek.