Samsung, Yonga pazarında liderliğe oynuyor

Adem Özdoğan

, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde rakibikarşısında öne geçerek ilk başarısına imzasını atmıştı. Şimdi de bu başarısının üstüne koyarak yıl geneline hakim olmayı başardı.Samsung, yarı iletken bölümünde 2017 yılı içerisindegelir ile ön plana çıkarken, rakip Intel ise,gibi bir rakamda kalmıştı. Arada gerçekleşen 6 milyar dolarlık fark Samsung’un hanesine artı olarak yansımıştı.Gerçekleşen bu başarı içinde birçok atılımın payı var. HBM ve GDDR bellek üretimleri,işlemciler, SSD, DRAM ve Eyxnos işlemciler bu alanda öne çıkan hamleler olarak sıralanabilir. Bunların yanındagibi şirketlerden alınan ihalelerde gelir kalemlerine en büyük katkıyı yapan bölümler arasında.En büyük rakiptarafında ise daha çok sunucu ve masaüstü x86 ürünleri ön planda oluyor.pazarı içerisinde birçok hamle yapılmasına rağmen, firmanın gider kısmında olan fazlalıklar kar hanesinin eksiye düşmesine neden oluyor.Tüm bu olumlu tabloya rağmenkonusunda olan üretim sıkıntıları yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. Bu durum, Güney Koreli teknoloji devinin daha az gelir elde etmesine sebep olabilir. Sonuç olarak 2018 yılında iki firmayı çok daha zorlu rekabet bekleyecek gibi gözüküyor.