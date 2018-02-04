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Samsung, Yonga pazarında liderliğe oynuyor

Yonga pazarında ortaya çıkan yarışta öne çıkan firmalardan biri olan Samsung, yaptığı son hamleler ile pazar içerisinde liderlik koltuğunu kapmayı başardı

Samsung, Yonga pazarında liderliğe oynuyor
Samsung, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde rakibi Intel karşısında öne geçerek ilk başarısına imzasını atmıştı. Şimdi de bu başarısının üstüne koyarak yıl geneline hakim olmayı başardı.
Samsung, yarı iletken bölümünde 2017 yılı içerisinde 69 milyar dolar gelir ile ön plana çıkarken, rakip Intel ise, 62.8 milyar dolar gibi bir rakamda kalmıştı. Arada gerçekleşen 6 milyar dolarlık fark Samsung’un hanesine artı olarak yansımıştı.

Gerçekleşen bu başarı içinde birçok atılımın payı var. HBM ve GDDR bellek üretimleri, Eyxnos  işlemciler, SSD, DRAM ve  Eyxnos işlemciler bu alanda öne çıkan hamleler olarak sıralanabilir. Bunların yanında Qualcomm gibi şirketlerden alınan ihalelerde gelir kalemlerine en büyük katkıyı yapan bölümler arasında.

En büyük rakip Intel tarafında ise daha çok sunucu ve masaüstü x86 ürünleri ön planda oluyor. SSD pazarı içerisinde birçok hamle yapılmasına rağmen, firmanın gider kısmında olan fazlalıklar kar hanesinin eksiye düşmesine neden oluyor.

Tüm bu olumlu tabloya rağmen DRAM konusunda olan üretim sıkıntıları yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. Bu durum, Güney Koreli teknoloji devinin daha az gelir elde etmesine sebep olabilir. Sonuç olarak 2018 yılında iki firmayı çok daha zorlu rekabet bekleyecek gibi gözüküyor.


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