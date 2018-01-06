Samsunspor 15 as futbolcusuyla çalışabildi

Erdinç Şahin

Ekonomik ve yönetim anlamında sıkıntılı günler geçiren’da antrenmana katılan futbolcuların azlığı dikkat çekiyor.yönetimindeantrenman yapan kırmızı-beyazlılar, as kadrosundan 15 futbolcuyla çalışmak zorunda kaldı.as kadrosunda bulunan ve bu zamana kadar şans bulan futbolculardankatıldı.Grip olanve kulüpten alacağı olmamasına rağmentakımla beraber antrenmana katılmadı. İdmana bu futbolcuların alt yapıdan bu sezon A takıma yükselen ama forma şansı bulaman 2’si kaleci 5 futbolcu katıldı.serbest kalma haklarını kullanarak, Samsun’dan ayrılmıştı.