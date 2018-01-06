Samsunspor 15 as futbolcusuyla çalışabildi

Ekonomik ve yönetim anlamında sıkıntılı günler geçiren Samsunspor
’da antrenmana katılan futbolcuların azlığı dikkat çekiyor.
Teknik Direktör Engin İpekoğlu
yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde
antrenman yapan kırmızı-beyazlılar, as kadrosundan 15 futbolcuyla çalışmak zorunda kaldı.
Samsunspor’un
as kadrosunda bulunan ve bu zamana kadar şans bulan futbolculardan Sifakis, Furkan Köse, Erkam Reşmen, Ahmet Solakel, Ahmet Cebe, Ercan Yazıcı, Halil Pekşen, Kenan Karışık, Gökay İravul, Oğuz Gürbulak, Samed Kılıç, Göksu Türkdoğan, Samaras, Angan ve Muhammet Beşir
katıldı.
Grip olan Ayite
ve kulüpten alacağı olmamasına rağmen Nijerya’dan Samsun’a gelmeyen Chibuike
takımla beraber antrenmana katılmadı. İdmana bu futbolcuların alt yapıdan bu sezon A takıma yükselen ama forma şansı bulaman 2’si kaleci 5 futbolcu katıldı. Abdülkerim Bardakçı, Ufuk Budak, Ömer Kandemir, Hasan Hatipoğlu ve Çağrı Ortakaya
serbest kalma haklarını kullanarak, Samsun’dan ayrılmıştı.
Erdinç Şahin