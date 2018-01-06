Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Samsunspor 15 as futbolcusuyla çalışabildi

Samsunspor, ekonomik kriz yüzünden 5 oyuncusunun takımdan ayrılması nedeniyle bugün 15 as futbolcuyla antrenman yapabildi. 

Samsunspor 15 as futbolcusuyla çalışabildi
Ekonomik ve yönetim anlamında sıkıntılı günler geçiren Samsunspor’da antrenmana katılan futbolcuların azlığı dikkat çekiyor.

Teknik Direktör Engin İpekoğlu yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde antrenman yapan kırmızı-beyazlılar, as kadrosundan 15 futbolcuyla çalışmak zorunda kaldı.

Samsunspor’un as kadrosunda bulunan ve bu zamana kadar şans bulan futbolculardan Sifakis, Furkan Köse, Erkam Reşmen, Ahmet Solakel, Ahmet Cebe, Ercan Yazıcı, Halil Pekşen, Kenan Karışık, Gökay İravul, Oğuz Gürbulak, Samed Kılıç, Göksu Türkdoğan, Samaras, Angan ve Muhammet Beşir katıldı.

Grip olan Ayite ve kulüpten alacağı olmamasına rağmen Nijerya’dan Samsun’a gelmeyen Chibuike takımla beraber antrenmana katılmadı. İdmana bu futbolcuların alt yapıdan bu sezon A takıma yükselen ama forma şansı bulaman 2’si kaleci 5 futbolcu katıldı. Abdülkerim Bardakçı, Ufuk Budak, Ömer Kandemir, Hasan Hatipoğlu ve Çağrı Ortakaya serbest kalma haklarını kullanarak, Samsun’dan ayrılmıştı.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Fenerbahçe, Antalya'da çalışmalarını sürdürüyor

Fenerbahçe, Antalya'da çalışmalarını sürdürüyor
Galatasaray Divan Kurulu'nun olağanüstü toplantısı yapıldı

Galatasaray Divan Kurulu'nun olağanüstü toplantısı yapıldı

Fenerbahçe, Serik Belediyespor ile hazırlık maçı yapacak

Fenerbahçe, Serik Belediyespor ile hazırlık maçı yapacak
Balona rövaşata atarak meşhur olmuştu! Profesyonel futbolcu oldu

Balona rövaşata atarak meşhur olmuştu! Profesyonel futbolcu oldu
Son dakika! Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması!

Son dakika! Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması!
Oğuz Çetin olay yaratan Fatih Terim sözlerine açıklık getirdi

Oğuz Çetin olay yaratan Fatih Terim sözlerine açıklık getirdi
Cenk Tosun'dan duygu dolu veda mesajı!

Cenk Tosun'dan duygu dolu veda mesajı!
Matej Mitrovic’e Sivasspor talip

Matej Mitrovic’e Sivasspor talip
Trabzonspor’da Burak Yılmaz şoku

Trabzonspor’da Burak Yılmaz şoku
Trabzonspor'un yıldızları için devler kapıda!

Trabzonspor'un yıldızları için devler kapıda!
İzmir’deki at yarışında talihsiz kaza! Ayağı kırıldı, sahada iğneyle uyutuldu

İzmir’deki at yarışında talihsiz kaza! Ayağı kırıldı, sahada iğneyle uyutuldu