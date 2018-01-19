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Samsunspor için 1,7 milyon lira yardım toplandı

Samsun Valiliği tarafından başlatılan Samsunspor’a yardım kampanyasında bugüne kadar 1 milyon 700 bin TL yardım toplandı

Samsunspor için 1,7 milyon lira yardım toplandı
Samsun Valiliği, 05 Ocak’ta başlatılan Samsunspor’a yardım kampanyasında son durum hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, “Samsunspor’a gönül vermiş vatandaşlarımızın Samsunspor’a destek olması amacıyla, Valiliğimiz öncülüğünde 05 Ocak’ta başlattığımız yardım kampanyasına gösterilen hassasiyete teşekkür ediyoruz.


PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR ÖDEMELER YAPILACAK


Açılan yardım hesabında, bugüne kadar 1 milyon 700 bin TL yardım yapıldığı ve rakamların artarak devam ettiği görülmüştür. Toplanan yardım neticesinde; Teknik Direktör Engin İpekoğu’na ve futbolculardan Samed, Muhammet, Oğuz, Göksu, Gökay, Furkan, Ahmet Cebe, Ahmet Burak, Ercan ve Erkam’a ödeme yapılmıştır. Pazartesi günü tüm futbolculara ve personele tamamen ödeme yapılacak olup, Salı gününden itibaren transfer tahtasının açılımı için çalışılacaktır.

Futbolcularımızın kalan paralarının ödenmesi ve transfer tahtasının açılabilmesi için acil olarak kamu kurum ve kuruluşlarımızı, iş adamlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı, Samsunsporlu taraftar camiasını ve tüm Samsunluları bir kez daha duyarlı olmaya davet ediyor, yardımlarınızı bekliyoruz” denildi.


TANJU ÇOLAK'TAN BAŞKANLIK AÇIKLAMASI


Eski Avrupa Gol Kralı Tanju Çolak, mali sıkıntılar içerisinde olan Samsunspor’a bu şartlar altında başkan olamayacağını söylemişti.

Tanju Çolak’tan Samsunspor’a başkanlık açıklamasıTanju Çolak’tan Samsunspor’a başkanlık açıklaması


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