Bu sezon Spor Toto 1.Lig'de aldığı sonuçların ardından tarihinde ilk 2.Lige düşen Samsunspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Samsunspor, tarihinin en parlak dönemlerini yaşadığı 'efsane' olarak anılan İsmail Uyanık, yeniden kulübe talip oldu.

Uzun bir aradan sonra yeniden yuvaya dönmeye hazırlanan İsmail Uyanık'ın 29 Mayıs Salı günü Samsun'a gelerek Nuri Asan Tesisleri'nde düzenleyeceği basın toplantısı ile adaylığını açıklayacak.

İsmail Uyanık'ın yeniden takımın başına dönüş hazırlığında olması taraftarları da heyecanlandırdı.