Samsun’un Becerikli Hanımları

Türkiye’nin peynir uzmanı Ekici’nin 60. yılı dolayısıyla geçen sene başlattığı Lezzet Hikâyeleri projesi bu sene Karadeniz’in eşsiz kıyı kentlerinden Samsun’da başladı. Samsun’a özel yöresel tarifleri Ekici Peynir ’le yeniden yorumlayarak www.ekicipeynir.com sitesine başvuran yarışmacılar arasından beş finalist seçildi.

Begonvill Cafe Restoran’ta gerçekleştirilen final organizasyonunda; Nur Sağlam Ekici Tel Peynir ile Samsun simidi, Mine Kasa Ekici Lokum Kıvamında Beyaz Peynir ve Ekici Kaşar Peynir ile su böreği, Gülay Bolat Ekici Kaşar Peynir ile keşkek, Saliha Karaal Ekici Kaşar Peynir ile kırçan graten, Müjgan Tomakin Ekici Tel Peynir ile mıhlama yaptı. Finalistlerin hazırladıkları lezzetleri; Funda Gedikoğlu, Sevim Bekgöz, Ekici Peynir Pazarlama Direktörü Elçin Ekici Öztürk, Ekici Peynir Yönetim Kurulu Üyeleri Burçin Ekici ve Bilge Ekici’den oluşan jüri değerlendirdi. Yarışmayı Ekici Kaşar Peynir ile yaptığı kırçan graten yemeği ile Saliha Karaal kazandı.

Lezzet, sunum ve peynirin kullanımı kriterleri üzerinden değerlendirilen yemeklerde yarışmacılar birbirinden yaratıcı lezzetler ortaya çıkarttı. Ekici Peynir Pazarlama Direktörü Elçin Ekici Öztürk, “Yemeklerin hepsi çok lezzetliydi, klasik su böreği ve simit bile şimdiye kadar yediğimiz en lezzetli versiyonlardı. Seçim yaparken çok zorlandık ve jüri üyeleri ile aramızda tüm kriterleri detaylıca değerlendirdik. Kırçan graten doğru peynir seçimi ve var olan Samsun’a ait yöresel tarifi peynir ile farklı yorumlayarak büyük fark yarattı ve bu tarif ile tüm jüri üyelerinin ortak tercihi oldu.” dedi. 2018 yılında Ekici Lezzet Hikâyeleri ile farklı illerde yemek severlerle buluşmaya devam edeceklerini belirten Öztürk; bu sene Elazığ, Sivas, Mersin, Balıkesir ve Aydın’ı içine alan beş ile daha giderek farklı yöresel lezzetlerle buluşmayı heyecanla planladıklarını belirtti.





Ekici Lezzet Hikâyeleri Samsun’dan sonra yeni duraklarla devam edecek. Bir sonraki şehrin neresi olduğunu ve başvuru tarihlerini öğrenmek için www.ekicipeynir.com web sitesini ve sosyal medya hesaplarını takipte kalın.

“LEZZET HİKÂYELERİ” KİTABI

60’ıncı yılında çıktığı “ Lezzet Hikâyeleri ” yolculuğuyla Türkiye’deki 7 bölgeden seçilen 7 şehrin yanı sıra Kıbrıs’taki yerel tarifleri peynirli tatlarla yeniden yorumlayan Ekici, bu tarifleri “Ekici Lezzet Hikâyeleri” kitabına taşıdı. Geçen sene derlenen bu kitapta Kıbrıs, Muğla, Çorum, Rize, Şanlıurfa, Erzurum, Edirne ve Antalya’dan seçilen 36 tarif yer aldı. Gastronomisiyle ön plana çıkmayan ancak mutfak kültürü ve tarihiyle büyük bir zenginlik barındıran şehirlerin lezzetleri Ekici ’nin zengin peynir çeşitleriyle yeniden yorumlandı.

Kitap çeşitli sosyal medya kampanyaları ve tüketici aktiviteleri aracılığıyla ücretsiz veriliyor. Ayrıca gastronomi bölümü olan üniversiteler ve gastronomi okullarına da dağıtılıyor.

EKİCİ PEYNİRLERİ' YLE YORUMLANMIŞ DERECEYE GİREN SAMSUN YÖRESİNE ÖZGÜ TARİFLER

BİRİNCİ OLAN SALİHA KARAAL'DAN KIRÇAN GRATEN

Malzemeler: 1 kg kırçan, 3 adet soğan, 250gr kıyma, 2 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı sıvıyağ, pul biber, karabiber, tuz

Sos için: 1 litre süt, 5 yemek kaşığı un, tereyağı, 200g Ekici Kaşar Peyniri

Hazırlanışı

Kırçanı kaynayan suya atıp haşlayın. Haşlanan kırçanları soğuk sudan geçirerek doğrayın. Tencereye sıvıyağı ve tereyağını koyun, ardından küp küp doğranan soğanları ekleyerek pembeleşene kadar pişirin. Pembeleşen soğanlara kıymayı ekleyin ve kavurun. Kıyma kavrulduktan sonra pul biber ve kırçanları ekleyin. Yarım çay bardağı sıcak su ekleyerek orta ateşte kavurun.

Beşamel Sos için;

Tereyağını tavaya koyup 2 kaşık unu ekleyin. Unu, çiğ kokusu çıkana kadar kavurun. Üzerine 2 bardak sütü koyarak kıvam almaya başlayana kadar karıştırın ve tuz ile karabiber ekleyin. Sosu da hazırladıktan sonra kahve fincanlarının içine kırçanları koyup şekil verin ve ardından ters çevirip tepsiye dizin. Tepsiye dizdiğiniz kırçanların üzerine beşamel sosu ve rendelenmiş Ekici Kaşar Peyniri 'ni ekleyin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20-25 dakika pişirin.

Arzuya göre Ekici Top Peynirim ’i, önce yumurta akına ardından galeta ununa bulayıp kızgın yağda 15 saniye kızartarak kırçan yemeğinin yanında sunabilirsiniz.





MİNE KASA'DAN KARADENİZ SU BÖREĞİ

Malzemeler: Hamur için 6 adet yumurta, çeyrek çay bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuz, yeteri kadar un. İç malzeme için; rendelenmiş 300g Ekici Lokum Kıvamında Beyaz Peynir ve 300g Ekici Kaşar Peyniri , bir demet maydanoz, 250gr Ekici Tereyağı





Hazırlanışı: Önce bir kapta 6 yumurta ve suyu karıştırın. Ardından un ile tuzu bir elekten geçirerek kaba ekleyin ve yoğurun. Yumuşak bir hamur kıvamı elde edene kadar un eklemeye devam edin. Hamuru kıvama geldikten yarım saat kadar dinlendirin. Dinlenen hamuru 12 eşit parçaya bölün. Oklava ile tek tek açıp her bir yufkayı tencerede kaynar tuzlu suya batırıp haşlayın. 30 saniye kadar haşlanan yufkayı ardından soğuk su dolu bir kaba daldırıp çıkarın. Suyunu elinizle süzdüğünüz yufkayı yağlanmış tavaya dizin. 6 kat yufkayı bu şekilde dizdikten sonra üstüne Ekici Peynir li ve maydanozlu harcı koyun. Daha sonra diğer 6 yufka da aynı şekilde koyup üzerine Ekici Tereyağı 'nı gezdirin. Kısık ateşte ara ara ters yüz edilerek her iki tarafı da kızarana kadar pişirin.





NUR SAĞLAM'DAN SAMSUN SİMİDİ

Malzemeler: 3 su bardağı kavrulmuş susam, yarım su bardağı pekmez, 1 su bardağı ılık su,1 su bardağı süt, 1 yumurta, 2 yemek kaşığı toz maya, 2 yemek kaşığı şeker, 2 tatlı kaşığı tuz, 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı, 5-6 su bardağı un, 250g Ekici Tel Peynir





Hazırlanışı: 1 su bardağı ılık suyu, 1 su bardağı ılık sütü, mayayı ve şekeri bir kapta karıştırın. Bu karışımı 5 dakika dinlendirdikten sonra içine 1 adet yumurtayı ekleyin. Un ve tuzu eledikten sonra yavaş yavaş bu karışımın içine ilave edin. Hamur kulak memesinden biraz daha sert hale gelene kadar un eklemeye devam edin. Hamuru iyice yoğurun. Ardından ağzını nemli bir bez ile kapatarak 40 dakika kadar dinlenmeye bırakın. Mayalanan hamuru 16 eşit parçaya bölün. Hepsini uzun birer şerit olacak şekilde yuvarlayın. İki şeridi alın ve arasına şeritlere paralel olacak şekilde sıralı şekilde Ekici Tel Peynir leri koyun. Tek bir şerit olacak şekilde hamurları ve tel peyniri birkaç defa kendi etrafında burun. Burgu halindeki şeridin iki ucunu birleştirin ve simit şeklini verin. Pekmeze yarım su bardağından biraz fazla su katarak açın. Hazırladığınız simitleri önce pekmez su karışımına ardından susama batırarak tepsiye yerleştirin. 200 derecelik önceden ısıtılmış fırında simitler iyice kızarana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

GÜLAY BOLAT'TAN KEŞKEK TARİFİ

Malzemeler: 2 Su bardağı aşurelik buğday, 2 adet tavuk but (köy tavuğu), 1 adet tavuk göğsü, 2 su bardağı su, 4 su bardağı tavuk suyu, 100 gr Ekici Tereyağı Üzeri için; 2 kaşık Ekici Tereyağı , tuz, pul biber, karabiber, kırmızı toz biber, 250g Ekici Kaşar Peyniri





Hazırlanışı Akşamdan suda beklettiğiniz aşurelik buğdayı ılık su ile haşlayın. Buğday haşlanırken ayrı bir tencerede tavukları da haşlayın. Haşlanan tavukları tencereden alıp didikleyin ve pişmeye devam eden buğdayın içine ilave edin. Tencerede kalan tavuk suyunu da yine buğdaya ekleyin. Bu aşamanın ardından Ekici Tereyağı ile tuzu da içine ekleyip ara ara karıştırarak yaklaşık 1 saat daha pişirmeye devam edin. Ayrı bir tavada 2 kaşık Ekici Tereyağı 'nı tuzu, pul biberi ve kırmızı toz biberi birlikte kızdırın. Hazırlanan sos ve Ekici Kaşar Peyniri ni pişen keşkeğin üzerine ilave ederek servis edin.





MÜJGAN TOMAKİN'DEN MIHLAMA

Malzemeler: 100g Ekici Tereyağı , 3 çorba kaşığı mısır unu, 150g Ekici Tel Peynir , 1,5 su bardağı su





Hazırlanışı: Ekici Tereyağı nı bir tavada eritin. Mısır ununu ekleyip kavurun. Ardından suyu ekleyip üzerine Ekici Tel Peyniri koyun. Peynir iyice eriyip uzayınca mıhlamayı ateşten alıp hemen servis edin.







