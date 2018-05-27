Samsun’un en büyük iftar sofrası

Tekkeköy Meydanı'nda düzenlenen iftar programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Semazen gösterisi ve Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından hep birlikte oruçlar açıldı. Yaklaşık 12 bin birlikte iftar yaptığı programın ardından kısa bir konuşma yapan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, iftara gösterdikleri ilgiden dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Togar, "Bu mübarek iftar sofrasında bizlere bu onuru yaşatan protokole ve Tekkeköylü hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bu şehirde kurulan en büyük iftar sofrasının sahiplerinin önünde saygıyla, hürmetle eğiliyorum. Sağolun var olun" dedi.

'OYUNLAR ARTIK AÇIK OYNANIYOR'

Tekkeköylü vatandaşlarla iftar sofrasında birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar hiçbir dönem bitmedi. Ama son dönemde oyunlar artık açık oynanıyor. Türkiye'nin ne zaman sağlıklı adım attığını gören emperyalist dış güçler ülkemizin önünü kesmek için hep birlikte hareket ederek ülkemize tuzaklar kuruyorlar. Eğer Türkiye istikrarlı bir hükümete sahip olursa bu oyunları bozma şansımız yüksek. Eğer geçmiş dönemlerde yaşanan zayıf hükümetler olursa zor günler yaşarız" diye konuştu.

AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın selamlama konuşmalarının ardından söz alan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

'BİRİNCİ TURDA SEÇECEĞİZ'

27 Mayıs 1960 darbesine değinen Bakan Demircan, "Bugün günlerden 27 Mayıs. 27 Mayıs 1960'da milletin helal oylarıyla seçilmiş, millete hizmet eden Adnan Menderes’i, milletin iradesine silah çekerek, milletin seçtiği başbakan darbeyle indirildi ve iki bakanı ile asıldı. 1971'de muhtıra, 1980'de bir darbe, 28 Şubat, 27 Nisan bildirisi, 2016'da da 15 Temmuz darbe girişimi. Bu millet yeter artık dedi. Bu aziz millet ülkeyi uçurumun kenarından aldı. Bu millet, 'yeter artık darbe istemiyoruz’ dedi. Çünkü değiştirmeye çalıştığımız rejim hep bunları üretti.

'GÜÇLÜ YÜRÜTME, BAĞIMSIZ YARGIDAN GEÇER'

Darbe üretti, kriz üretti, vesayet üretti. Şimdiye kadar üç alanda sıkıntı vardı. Bugüne kadar iktidara gelenler zihniyet açısından sıkıntılıydı. İnsanı merkeze almıyorlardı. Hep devlet merkeze alınıyordu. Oysa asıl olan insandır. Devleti kuran, güçlendiren bu insanlardır. 2002'den beri zihniyet değişti. Merkeze insan alındı. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesi benimsendi. Devletinizi yönettiğiniz sistem önemlidir. 16 yılda yakaladığımız istikrar sayesinde Türkiye 3 kat büyüdü. Eğer bu darbeler müdahaleler olmasaydı 16 yıl içerisinde Türkiye 6 kat büyürdü. Şimdi artık bunlara son vermek istiyoruz. Bunun yolu güçlü yürütme, güçlü yasama ve bağımsız yargıdan geçer. 16 Nisan'da onun kararını verdiniz. Şimdi onu uygulayacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı birinci turda seçeceğiz" diye konuştu.

HIZLI TREN MÜJDESİ

Samsun’a yapılacak hizmetler hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Demircan, "Tekkeköy'e 250 yataklı hastanenin temelini atacağız. Samsun'da 420 dönüm arazide 900 yataklı Şehir Hastanesi yanında 150 yataklı yüksek güvenlikli psikiyatri hastanesi ve yine yanında 100 yataklı fizik tedavi hastanesi yapacağız. Atakum'a da yine bir hastane yapıyoruz. Samsun'a hızlı tren geliyor. Proje çalışmaları bitti, önümüzdeki günlerde yapım ihalesine çıkılıyor. Samsun'a yeni organize sanayi bölgeleri arıyoruz. Samsun'un kalkınması için üzerimize düşeni yapacağız" şeklinde konuştu.

İftar programına ayrıca; Tekkeköy Kaymakamı Günay Öztürk, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SAMSUN (İHA)



