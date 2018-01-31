Samuel Eto'o Konya'da

ANTALYASPOR'DAN VEDA MESAJI

Mehmet Nuri Turan

Konya Havalimanı'nda Atiker Konyasporlu yetkililerce karşılanan Eto'o'ya, yeşil-beyazlı taraflarlar havalimanında sevgi gösterisinde bulundu.Özel araçla havalimanından ayrılan Eto'o'nun bugün Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda taraftarların önünde sözleşme imzalaması bekleniyor.Antalyaspor, Samuel Eto’o ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2015-2016 sezonunda transfer ettiğimiz takım kaptanımız Samuel Eto’o ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Kendisine, bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar dileriz" denildi.AA-İHA