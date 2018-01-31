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Samuel Eto'o Konya'da

Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un transfer gündeminde olan Kamerunlu yıldız futbolcu Samuel Eto'o, Konya'ya geldi

31 Ocak 2018, Çarşamba 00:42
Samuel Eto'o Konya'da
Konya Havalimanı'nda Atiker Konyasporlu yetkililerce karşılanan Eto'o'ya, yeşil-beyazlı taraflarlar havalimanında sevgi gösterisinde bulundu.

Özel araçla havalimanından ayrılan Eto'o'nun bugün Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda taraftarların önünde sözleşme imzalaması bekleniyor.


Çok sayıda taraftar Eto'oyu böyle karşıladı.
 

ANTALYASPOR'DAN VEDA MESAJI


Antalyaspor, Samuel Eto’o ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2015-2016 sezonunda transfer ettiğimiz takım kaptanımız Samuel Eto’o ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Kendisine, bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar dileriz" denildi.


AA-İHA


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