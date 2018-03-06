Sanal dünyadan yok olma tüyoları

Murat GÜLDEREN / POSTA

TELEFON VE ADRES





YASAL HAKKINIZ

PROFİLDEN BAŞLAYIN

Adem Özdoğan

İnternet dünyasında yalan yanlış bilgilerle hakkında yazılar yazılan, videolar çekilen, fotoğraflara etiketlenen milyonlarca kişi kendini sildirmenin yollarını arıyor. Gelen yoğun şikayetler üzerine Avrupa Birliği kişisel haklara müdahale ediliyor diye ünlü arama motoru Google'a internette unutulmak isteyen herkesin kişisel taleplerine cevap verme zorunluluğu getirdi.Bunun üzerine son yapılan raporlamada dijital dünyadan silinmek için Google'a başvuruda bulunan kişi ve kurum sayısının 2.4 milyona ulaştığı belirtildi. Bu isteklerin yüzde 30’unun telefon, adres, fotoğraf gibi kişisel bilgilere ait olduğu, yüzde 20’sinin ise kişi ve kurumların yasal geçmişleri hakkındaki haberler ve görüntüler olduğuna dikkat çekildi.Peki sadece Google'ın sizi silmesi internet dünyasından kaybolmanıza yeterli oluyor mu? Tabiki hayır... Çünkü internete düşen her şey başka siteler tarafından da kullanılabiliyor; ayrıca sanal dünyada bırakılan dijital ayak izi bir yerlerde kopyalanıyor hatta arşivlenebiliyor. Ancak teknik olarak tüm bu sorunlardan tamamen kurtulmak ya da internette kendinizi korumaya almak mümkün. Peki nasıl? İşte bazı yollar...*Arama motorlarında ilk çıkan sosyal ağlarınızdaki profillerinizdir. Yok olmanın ilk yolu facebook, twitter, linkedin gibi hesaplarınızı silmekten geçer.*Daha sonra arama motorlarında isminizin göründüğü siteleri tarayın. İlgili siteleri arayarak nazikçe haberin size zarar verdiğini belirterek isminizin kaldırmasını isteyin.*İlgili haberler kişilik hakkınızı ihlal ediyor ve ilgili site haberlerinizi silmiyorsa mahkemeye başvurarak bunla ilgili tüm bilgilerin kaldırılmasını sağlayabilirsiniz.*Aynı konuyla ilgili Google'a şikayetinizle ilgili talepte bulunabilir, arama motoru kayıtlarında en azından söz konusu paylaşımların erişilmesini de engelleyebilirsiniz.*Telefon, e-posta adresi ve adres bulma konusunda çalışan veritabanı şirketlerine ulaşarak adınızı sildirebilirsiniz. Bununla ilgili DeleteMe gibi uygulamalar da bulunuyor.*Tamemen silinmek istemiyorsanız örneğin Facebook ’un Gizlilik Ayarları bölümüne giderek, buradan zaman tünelinizdeki tüm eski gönderilerinizi sadece arkadaşlarınızın göreceği şekilde değiştirebilirsiniz. Bu da size genel bir korunma sağlar.