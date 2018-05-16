Neredeyse 4 yıl önce Facebook tarafından 2 milyar dolara satın alınmasına rağmen Oculus şirketi, çalışmalarına ayrı bir firma gibi devam edebilmişti. Hatta satılan tüm ürünler ve yazılımlar ‘Oculus’ markası altında piyasaya sunuldu ancak yapılan yeni bir açıklamaya göre bu durum sona ermiş gibi görünüyor.

Firmanın bilim bölümü başkanı Michael Abrash, Facebook’tan yaptığı duyuruda ‘Oculus Research’ün yeni isminin bundan böyle ‘Facebook Reality Labs’ olduğunu ve bu isimle anılacağı söyledi. Amaçlarında ve gelecek planlarından hiçbir değişiklik olmadığını sözlerine ekleyen Abrash, gelecekte piyasa çıkacak olan ürünler ve yazılımların hangi isimle anılacağına dair bir açıklama yapmadı.

Geçtiğimiz ekim ayında yaptığı bir konuşmada, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg amaçlarının bir milyar insanın sanal gerçeklik kullanmasını sağlamak olduğunu belirtmişti. Bundan bir ay sonra da gerçek dünyadaki yerleri birebir görmeye yarayan arttırılmış gerçekliği tanıtmıştı.

Facebook’un isim değişikliği hamlesi, sosyal medya ve arttırılmış gerçeklik teknolojisini birleştirmek adına atılan ilk adım olduğu düşünülüyor. Şayet böyle bir birleşme yaşanırsa, insanların sosyal medya üzerinden arkadaşlarının seyahetine eşlik etmesi mümkün olabilir.