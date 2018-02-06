Sanal sunucu sayısı bir yılda yüzde 60 arttı

Adem Özdoğan

Radore, sanallaştırma ve sanal sunucu çözümleriyle kullanıcıların hayatını kolaylaştırırken, bulut bilişimin avantajlarını VMware altyapısıyla sunuyor. Bu kapsamda sanallaştırma teknolojileri ile esnek ve verimli kaynak yönetimi, enerji tasarrufu, çok daha az fiziksel sunucu kullanılarak çok daha fazla iş yükünün üstlenilebilmesi, kesintisizlikte artış ve çok daha etkili bir felaket kurtarma yönetimi sağlanabiliyor.Sanallaştırma teknolojileri sayesinde aynı fiziksel makine üzerinde birden fazla sanal sunucu oluştururken; birçok yönetimsel avantajı da kullanıcılarına sunduklarını belirten, “Tüketicilerin istediği anda sistem kapasitesini artırması, ihtiyacı kadar kullanabilmesi ve veri merkezini bir hizmet olarak almasının temelinde sanallaştırma yatıyor” dedi. Akyol, artan taleple birlikte Radore bünyesindeki sanal sunucu sayısının son bir yılda yüzde 60 arttığı bilgisini de verdi.Türkiye’deki sayılı VMware bulut iş ortakları arasında yer alan Radore; VMware vCloud Partner Program servisine dâhil olan on binlerce servis sağlayıcının pek çok farklı bulut hizmetini kullanıcılara ulaştırabiliyor. Radore VMware bulut iş ortaklığı kapsamında müşterilerine kiralama modeliyle sanallaştırma hizmetlerini sunabiliyor. Bu sayede kullandığın kadar öde modeliyle her boyutta ihtiyaca uygun çözüm sağlanabiliyor.Bununla birlikte Radore’de sanallaştırılmış sunucuların kolay bir şekilde yönetilebilmesini sağlayan vCenter Server 6.0 ve performans sorunlarını proaktif bir şekilde tespit edebilen; kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayan vSphere 6.0 ürünlerinin en güncel versiyonları bulunuyor.