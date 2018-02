Sanallaştırma teknolojisini bulutta da kullanın

Adem Özdoğan

Türkiye’nin dijital veri yönetimi ihtiyacını en etkin şekilde karşılamak üzere kurulan, Deutsche Telekom, KPN, Tata Communications, GTT, Telekom Italia gibi küresel operatörler ve Interoute,Oteglobe, Mednaitulus gibi bölgenin önemli fiber transmisyon altyapılarıyla kurduğu iş birlikleriyle de, uluslararası internet ağları için önemli bir kesişim noktası. 10 bin metrekarelik beyaz alanı bulunan Turkcell Gebze Veri Merkezi, yaklaşık 33 bin metrekarelik kapalı alana sahip. Uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilen merkez, aynı zamanda Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalmasını sağlamak amacıyla kullanıcılarına katma değerli hizmetler sağlıyor.Turkcell Gebze Veri Merkezi bulut, güvenlik ve erişim hizmetleri ile uçtan uca tüm kurumların ihtiyaçlarını karşılayan çözümler sunuyor. İstanbul şehir merkezine 60 km,’na 20 km uzaklıkta, 33.000 m2’lik kapalı alanda konuşlanmış Turkcell Gebze Veri Merkezi, kiralanabilir ortak ve özel ofis alanlarının yanı sıra, tam 10.000 m2’lik veri alanına sahip. 5 noktadan yedekli fiber erişim altyapısı ve %99.982 altyapı erişilebilirliğiyle,alan en büyük veri merkezi unvanını elde eden Gebze Veri Merkezi, ayrıca sadece yüksek çevrecilik standartlarını karşılamış yapılara verilen Leed Gold sertifikasının da Türkiye’de kategorisindeki tek sahibi.Turkcell Kurumsal Ürün Yönetimi ve Çözüm Mimarisi Müdürüyaptığı açıklamada şunları söyledi: Kurumların bilgi teknolojileri bütçelerinin büyük çoğunluğu veri merkezi giderlerinden oluşuyor. Yüksek bir ilk yatırım maliyetine sahip veri merkezinin kurulması hizmetinsağlanacağı anlamına da gelmiyor. Veri merkezi için çalışacak personel gideri, enerji, donanım bakımı gibi harcamalar, maliyetleri sürekli yukarı çekiyor. Veri merkezi hizmetinin Turkcell’den karşılanması durumunda ise şirketler ciddi tasarruf sağlıyor ve işletmeler asıl işlerine odaklanabiliyor.Kurumlarkullanmaları durumunda bilgilerin güvenliği, yedeklenmesi gibi hizmetleri de düşünmek zorunda kalmıyor ve tüm hizmetleri ilk yatırım maliyetine katlanmadan, aylık ödeme modeli ile alabiliyor. Böylece kurumlar ölçeklenebilir servislerimizi kullanarak tüm altyapı ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Şirket verisinin kurumun kendi içinde saklanması durumunda, oluşabilecek yangın, deprem gibi durumlarda veri merkezinin zarar görmesi, bilgilerin kökten kaybolmasına sebep olabiliyor. Turkcell’den hizmet alınması durumunda ise bu gibi doğal afetler için yedekleme olduğundan şirketin verileri zarar görmüyor. Turkcell, veri merkezlerini operasyonel sürdürülebilirlik bakışı ile yöneterek servis kalitesini her zaman en üst seviyede tutuyor. Veri merkezlerimizde Turkcell’den hizmet alan müşterilerimize sunucu barındırma hizmetlerinin yanı sırahizmetleri de sunuyoruz.Askeri standartlarda termal kamera sistemi ile 7/24 dış ortamın izlenmesi yapılan. Turkcell Gebze Veri Merkezi tesisinin girişi Road Blocker sistemi ile korunuyor.Özel eğitimlipersoneli ile çepeçevre korunan tesisin tüm iç mekân ve beyaz alanı. 7/24 IP kamera sistemi ile gözleniyor. 120 dakika yangına dayanıklı duvar ve kapılar ile sağlamlaştırılan tesis aynı zamanda tüm binayı kapsayan yangında sahip.Dijitalleşme ile beraber insanlar her yerden, her zaman internete bağlanıyor. Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, yapay zeka, blok zinciri, büyük veri ve analitik gibi yeni trendler ile beraber bulut kullanımı artıyor. Kurumların bu servisleri kullanmaya başlamaları ile beraber hibrit bulut ortamları günümüzde bilgi teknolojileri yöneticilerinin hayatlarının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Turkcell olarakgibi inovatif dijital servisleri veri merkezlerimiz ve bulut altyapımız üzerinden müşterilerimiz ile buluşturup dünya devleri ile rekabet ediyoruz.Turkcell Veri Merkezi ve Bulut Çözümleri Müdürükonu hakkında yaptığı açıklamada şunları söylüyor, “Turkcell olarak bugün yarım milyonun üzerinde kuruma hizmet veriyoruz. Aynı zamanda, Türkiye’nin en büyük veri merkezi ve bulut hizmetleri işletmecisiyiz.üzerinden, müşterilerimiz e-posta. Akıllı Faks, Uzaktan Yedekleme, E-şirket gibi pek çok SaaS servislerinin yanı sıra, public, private veya hibrit. IaaSde tedarik ediyor.Bugün, kurumların bizden 3 tane önemli beklentisi var. Bunlardan ilki, IT büyümesini esnek olarak yönetirken maliyetlerini öngörmek. İkincisi, yüksek kalitede hizmeti uluslararası standartlardaki servis seviyeleri ile tedarik etmek. Son olarak ise verilerini güvenli şekilde Türkiye’de barındırmak. Dünya standartlarında, güvenilirliği uluslararası sertifikalarla kanıtlanmış Gebze Veri Merkezlerimiz üzerinden VMware ile birlikte müşterilerimizin bu beklentilerini karşılayabildiğimiz için mutluyuz.