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Sanat dünyasının felaket tellalı Onur Akay hastanelik oldu!

Duyurduğu kötü haberler nedeniyle 'Sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay hastanelik oldu

06 Şubat 2018, Salı 15:43
Sanat dünyasının felaket tellalı Onur Akay hastanelik oldu!
En son Bülent Ersoy ve Yılmaz Morgül'ün hastaneye kaldırıldığını sosyal medya hesaplarından duyuran 'Sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay'ın, bu sefer kendisi hastanelik oldu.


42 DERECE ATEŞLE YOĞUN BAKIMA ALINDI!


Dün ateş nedeni ile doktora giden Onur Akay'a, önce ağır soğuk algınlığı teşhisi konuldu. Sabaha karşı yüksek ateş, bilinç bulanıklığı ve tansiyon düşüklüğü nedeni ile evinde baygınlık geçiren Onur Akay, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kardeşi Orçun Akay'dan öğrenilen bilgiye göre, 42 derece ateşle yoğun bakımda tedavi altına alınan sanatçıya, zatürre başlangıcı teşhisi konuldu.


ÇEKİMLERİ ERTELENDİ!


Cicişler lakabı ile tanınan Esra ve Ceyda kardeşlerle 'Duyduk Duymadık Demeyin' isimli bir magazin programına başlayacak olan Onur Akay'ın, çekimler için bu hafta Ankara'ya gideceği, ancak rahatsızlığı nedeni ile belli bir süre çekimlerin ertelendiği öğrenildi.

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