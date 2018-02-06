Sanat dünyasının felaket tellalı Onur Akay hastanelik oldu!



42 DERECE ATEŞLE YOĞUN BAKIMA ALINDI!



ÇEKİMLERİ ERTELENDİ!

Onur Akay’dan Bülent Ersoy'a suç duyurusu

Onur Akay: Bülent Ersoy'u sevmesem sakallı fotoğraflarını yayardım

Onur Akay: Bülent Ersoy'u sevmesem sakallı fotoğraflarını yayardım

Elif Bayram

En sonhastaneye kaldırıldığını sosyal medya hesaplarından duyuran 'Sanat dünyasının felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı'ın, bu sefer kendisi hastanelik oldu.Dün ateş nedeni ile doktora giden'a, önce ağır soğuk algınlığı teşhisi konuldu. Sabaha karşı yüksek ateş, bilinç bulanıklığı ve tansiyon düşüklüğü nedeni ile evinde baygınlık geçiren Onur Akay, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.Kardeşi'dan öğrenilen bilgiye göre, 42 derece ateşle yoğun bakımda tedavi altına alınan sanatçıya, zatürre başlangıcı teşhisi konuldu.Cicişler lakabı ile tanınankardeşlerle 'Duyduk Duymadık Demeyin' isimli bir magazin programına başlayacak olan Onur Akay'ın, çekimler için bu hafta Ankara'ya gideceği, ancak rahatsızlığı nedeni ile belli bir süre çekimlerin ertelendiği öğrenildi.