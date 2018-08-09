Sanat Performance bu hafta sonu ustaları ağırlıyor!
Beyoğlu’nun en yeni ve gözde etkinlik mekanı “Sanat Performance” sahnesi sanat severleri en sevilen isimlerle buluşturmaya devam ediyor
Rock müziğin güçlü yorumcusu Feridun Düzağaç, 10 Ağustos Cuma gecesi Sanat Performance sahnesinde en sevilen şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirecek.
Yeni Albümü “Durum Şarkıları” ile müzik listelerinde üst sıralarda yer alan Türk pop müziğinin usta ismi Nazan Öncel, konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor. Nazan Öncel, eski şarkılarından ve yeni albümünden oluşan özel repertuarı ile 11 Ağustos Cumartesi gecesi Sanat Performance sahnesinde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatacak.