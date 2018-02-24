Sanatçı Türkay Altay hayatını kaybetti



TÜRKAY ALTAY KİMDİR?

Elif Bayram

Başta merhumolmak üzere, Muazzez Abacı’dan Bülent Ersoy’a kadar Türkiye’de de çok sayıda sanatçı tarafından besteleri yorumlanan,vefat ettiği öğrenildi.ölüm haberini Instagram adresinden Onur Akay duyurdu. Sanatçının ölüm nedenini ve cenaze bilgilerini de yazan Onur Akay, “Türkiye onugibi birbirinden güzel eserlerin bestecisi olarak tanımıştı.Hem Türkiye’de hem Kıbrıs’ta, Kıbrıs Türk halk müziğine büyük emekler vermiş Devlet Sanatçısı Türkay Altay, bir süredir aşırı enfeksiyon nedeniyle Kıbrıs’ta hastanede tedavi görüyordu. Altay’ı dün, 23 Şubat Cuma sabahı 04:00 sularında kaybettik.Cenazesi, bugün 24 Şubat 2018 Cumartesi günü,kılınacak öğle namazını müteakip, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Hem Kıbrıs hem de Türkiye’nin başı sağolsun, mekânı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.gibi hem Türkiye’de hem de Kıbrıs’ta tanınan çok sayıda eserin bestecisi olan Devlet Sanatçısı Türkay Altay, uzun yıllar Mağusa Belediye Yurttan Sesler Topluluğu’nun şefliği görevini üstlendi.Aynı zamanda uzun yıllar KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın sanat danışmanlığını da yapan besteci, Kıbrıs ve Türkiye’de Kıbrıs Türk halk müziğine uzun yıllar emek verdi.Besteleri ise yine hem Kıbrıs’ta hem de Türkiye’de çok sayıda ünlü isim tarafından albümlerde ve sahnelerde yorumlandı.