Sanatçı ve futbolcular sınır hattına gitti

"BEN DE GELMEK İSTİYORUM"

"ÇOK BÜYÜK DESTEK OLDU"

ESKİ FUTBOLCULAR DA ORADAYDI

Erdinç Şahin

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "sınır illerine gidin, oradaki halkla buluşun, Mehmetçiğimize moral verin" talimatının ardından 15 Şubat'ta Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ziyaret gerçekleştirdiklerini anımsattı.Bugün de üçüncü kafileyle Kilis sınırına gideceklerini ifade eden Karacan, spor kamuoyunun yakından tanıdığı futbolcular ve sanatçılarla bu turu tamamlayacaklarını kaydetti.Sınırdaki temasları süresince esnaf ziyareti gerçekleştireceklerini ve Mehmetçik ile buluşacaklarını anlatan Karacan, "Söz konusu insanlara yalnız olmadığını hissettirmek için Kilis'e gideceğiz. Daha önceki ziyaretlerde olduğu gibi buraya bizimle gelen tüm dostlarımızın kalbi bu bölgede atıyor. Biz sadece dünyaya daha güçlü mesaj iletmek için buradayız. 'Ben de gelmek istiyorum' diyen onlarca ünlümüz ile de sınıra gelmeye devam edeceğiz." dedi.Operasyonun sonuna kadar ülkenin tanınmış isimleriyle sık sık ziyaretlerde bulunacaklarını aktaran Karacan, "Kurtuluş Savaşı'nı hep birlikte hatırlayalım. O zaman düzenli ordumuz, silahımız, paramız, moralimiz yoktu ve düşman hem içeriden hem de dışarıdan olmak üzere dört bir taraftan saldırıyordu. Bunlara rağmen bu millet Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde birleşip bu vatanı kurtardı. Şimdi dünyanın en güçle ordularından birine sahibiz, silahımız yüzde 70 yerli, paramız Allah'a çok şükür var." diye konuştu.ise büyük bir kültürel derinliği olan bu coğrafyada Türkiye'nin ve milletin gideceği başka bir yer olmadığını dile getirdi.Türkiye'nin adeta tarihin kırılma noktasında kendisini ifade etme, tehditleri bertaraf etme gayretinde olduğuna değinen Boynukalın, bakanlık olarak sürece dahil olmak istediklerini belirtti. Boynukalın, "Bu gezi ve toplantılara çok büyük destek oldu. Sporcularımız ilk kez bu organizasyona katıldı. Gerçekten güzel bir gün yaşayacağız. Hep birlikte birlikteliğimizi en iyi şekilde göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.de ülkenin bekası için sınır ötesinde operasyon gerçekleştiren Mehmetçik'in yalnız olmadığını sanatçı platformu olarak göstermek ve bunu kalben anlatmak için harekete geçtiklerini söyledi.Türkiye'deki tüm halkın bir ve beraber olduğunu ifade eden Çevik, "Bunun aksini düşünenler de bilsinler ki içeride daha Mehmetçik'in sayısı fazladır. Ecdadımızdan aldığımız derslerle hepimiz vatanımız için canlarımızı vermeye hazırız." dedi.Oyuncuise her zaman çağrıldıkları sürece vatan için hazır olduklarını bildirdi.Eski fubolcukatılan askerlere moral ziyareti gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarına işaret etti.Oyunculardanise Türkiye'nin bulunduğu toprakların kolay yurt edinilmediğini hatırlatarak, her kesimin birbiriyle kucaklaşması halinde hiçbir gücün bu yurdu almaya gücünün yetmeyeceğini belirtti.da tarihin her sayfasında Türkiye sınırlarının kanla çizildiğinin görülebileceğini anlatarak, "Bizler bu vatanın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Mehmetçiğimizin her zaman ruhen yanındayız. Kayıtsız ve şartsız, devletimizin, hükümetimizin aldığı kararların altına imzamızı atıyoruz. Esnafıyla sanatçısıyla, futbolcusu ve memuruyla bu ülke hepimizin." şeklinde konuştu.da bir milleti millet yapan değerlerin dili, kültürü ve tarihi olduğunu vurgulayarak, "Vatanımız olunca ezanımız olur, türkülerimiz olur. O yüzden bizim birliğimizi en güçlü şekilde diri tutmalıyız." ifadelerini kullandı.Futbolculardan Ali Tandoğan, Ayhan Akman, Ergün Penbe, Emre Aşık, Faruk Atalay, Hasan Kabze, İbrahim Toraman ve Bülent Korkmaz, sanatçılardan da İbrahim Sarıtaş, Barış Yurtçu, Bora Yeter, Erol Koçan, Yavuz Yüksel, Halil Söyletmez, Tahsin Berkay Şahin, Burak Uçman ve Serdar Hakalmaz'ın da katıldığı basın toplantısının ardından heyet, Kilis'e hareket etti.