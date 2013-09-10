Harbiye Açıkhava Tiyatrosu, Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında Ebru Gündeş ve Serdar Ortaç ikilisini ağırladı. Konsere ‘Bilsem ki’ şarkısıyla başlayan ikili daha sonra solo performanslarıyla devam etti.

Gündeş’in zor günler geçirmesine rağmen sahnede olmasına hayranlık duyduğunu belirten Ortaç “Büyük sıkıntılar yaşadı. Ebru daha dayanıklı dursa da Reza üzüntüsünü daha çok belli etti. Neyse ki zor günleri atlattılar” dedi. Hüzünlü konuşmalarda Gündeş’in gözlerinin dolması dikkatlerden kaçmadı.

SIKINTILARDAN DERS ÇIKARDIM



Gündeş, sahnede tek kalınca eşi Reza Zarrab’a olan aşkını bir kez daha ilan etti. Ebru Gündeş, “Bugüne kadar özel hayatım ile ilgili hiç konuşmadım ama bugün içime sığmıyor. Sıkıntılı dönemler yaşadık fakat bunlardan önemli dersler çıkardım.

Sizi çok seven, tek gözyaşınız için dünyayı yıkacak bir adam olduğunu anladığınızda hayat daha güzel oluyor. İyi ki varsın, iyi ki beni seviyorsun, bunun için teşekkür ediyorum. Sanatçılar palyaço gibi, bizler sahnede hep gülmek zorundayız. Beni sizin alkışlarınız ve burada olmanız iyileştiriyor” diye konuştu.



