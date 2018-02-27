Sanatçıların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretinde neler konuşuldu? İşte detaylar...

'SİGARAYI BIRAKMALARINI İSTEDİ'

"YAKIN BİR TARİHTE MEHMETÇİĞİ YENİDEN ZİYARET EDECEĞİZ"

Erdinç Şahin

dün, yapımcı ve senaristda aralarında olduğu ünlü isimleri Beylerbeyi Sarayı'nda kabul etmişti. Ünlü isimler hem Zeytin Dalı harekatına desteklerini ifade ettiler hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladılar."Uzun bir seyahat öncesi Cumhurbaşkanımız'a çok güzel bir moral vermek istedik. Gayet samimi ve çok sıcak bir ortam vardı. Sohbet o kadar güzeldi ki...Konu önce sigaradan açıldı. Sayın Erdoğan, Y'na takıldı, onlara sigarayı bırakmalarını söyledi. Bunun için de Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş'u görevlendirdi. 'Bakın, Sibel hayatı boyunca hiç sigara içmedi' diye de söyledi. Zeytin Dalı Operasyonu'nu da konuştuk. Kendisine, 'Halkımızla birlikte, tüm kalbimizle biz de operasyona destek veriyoruz' dedik.""Bir haftalık yolculuğa çıkacak olan Sayın Cumhurbaşkanımız'a sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptık. Kendisine yolculuğu için güzel dileklerimizi sunduk. Sayın Erdoğan da Zeytin Dalı Operasyonu dolayısıyla göstermiş olduğumuz birlik ve beraberlik anlayışı için bizlere teşekkür etti. Hep beraber yakın bir tarihte Mehmetçiği ziyarete gitmeye karar verdik" diye konuştu.Ziyarette yer alan isimlerden'ı çok sağlıklı ve dinç gördük. Kendisine bir ömür boyu sağlık ve mutluluk diledik. Hepimizle yakından ilgilendi. Görüşmemiz yaklaşık 45 dakika sürdü. Rol aldığımız 'Diriliş: Ertuğrul' dizisini bildiğini, hatta torunlarının diziyi takip ettiğini ancak kendisinin vakit bulup izleyemediğini söyledi. Çok yoğun bir programı var" dedi.(Sabah)