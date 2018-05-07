Sanatseverler Bahariye Sanat Galerisi'nde buluşuyor

Erdinç Şahin

gelenekselleştirdiği karma seramik sergisini bu yıl'nde yapıyor.11-18 Mayıs tarihleri arasındaküratörlüğünde gerçekleştirilecek olan sergiye sanatseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.Bahariye Sanat Galerisi (BSG),'un desteğiyle gerçekleştirilecek olan serginin açılışı 11 Mayıs'ta 19:00-21:00 saatleri arasında kokteyl eşliğinde olacak ve 18 Mayıs'a kadar devam edecek.