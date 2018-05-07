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Sanatseverler Bahariye Sanat Galerisi'nde buluşuyor

Alican Sakarya ve AS Sanat Erenköy gelenekselleştirdiği karma seramik sergisini bu yıl Bahariye Sanat Galerisi'nde yapıyor.

Sanatseverler Bahariye Sanat Galerisi'nde buluşuyor
Alican Sakarya ve AS Sanat Erenköy gelenekselleştirdiği karma seramik sergisini bu yıl Bahariye Sanat Galerisi'nde yapıyor.

11-18 Mayıs tarihleri arasında Uğur Yanak küratörlüğünde gerçekleştirilecek olan sergiye sanatseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

Bahariye Sanat Galerisi (BSG), Barbaros Ozalit, Metay Ticaret, İstanbul Kültür Üniversitesi, Robin Wood'un desteğiyle gerçekleştirilecek olan serginin açılışı 11 Mayıs'ta 19:00-21:00 saatleri arasında kokteyl eşliğinde olacak ve 18 Mayıs'a kadar devam edecek.



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