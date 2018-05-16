Sanayi üretimi martta beklentileri aştı

Türkiye İstatistik Kurumu Mart 2018'e ilişkin Sanayi Üretim Endeksi raporunu açıkladı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı.

Sanayi üretimi verisine ilişkin analist beklentileri yüzde 7,3 artış olacağı yönündeydi.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE DE ARTIŞ VAR

Sanayi üretimi aylık bazda bakıldığında yüzde 0,2 artış gösterdi. Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,4 azaldı.