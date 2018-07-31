Olay, 21.00 sıralarında İstanbul Sancaktepe, Akpınar Mahallesi Hüner Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre aile üyeleri arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

POLİS GAZLA MÜDAHALE ETTİ

Kavgaya dönüşen tartışma nedeniyle olay yerine polis sevk edildi. Kavgayı ayırmakta güçlük çeken ekipler taraflara gazlı müdahalede bulundu. Müdahale sırasında aralarında 2 polisinde olduğu çok sayıda kişi yaralanırken, gözaltına alınanların olduğu öğrenildi.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Mahallede aralarında Çevik Kuvvet Polisi ve Özel Harekat polislerinin de olduğu çok sayıda polis geniş güvenlik önlemi aldı. Zırhlı araçlarla ara sokaklarda devriye gezen ekiplerin yanı sıra TOMA araçları da hazır bekletildi.

GAZDAN ETKİLENDİLER

Öte yandan kavgayı ayırmakta kullanılan gazdan etkilenenler oldu. Gazdan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.



