Sancaktepe'de okulun istinat duvarı çöktü

Son dakika haberi... Sancaktepe'de toprak kayması nedeniyle bir okulun duvarı çöktü. Okulun bulunduğu yol trafiğe kapatıldı. Ekipler vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı

28 Temmuz 2018, Cumartesi 12:17 Son Güncelleme: 28 Temmuz 2018, Cumartesi 12:19
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Sancaktepe Mevlana Mahallesi'ndeki bir okulun duvarı çöktü. Olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Okulun bulunduğu yol trafiğe kapatıldı.

OKULLARIN KAPALI OLMASI FACİAYI ENGELLEDİ

Ekipler vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Okulların kapalı olması olası bir faciayı engelledi.



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