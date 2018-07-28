Sancaktepe'de okulun istinat duvarı çöktü
Son dakika haberi... Sancaktepe'de toprak kayması nedeniyle bir okulun duvarı çöktü. Okulun bulunduğu yol trafiğe kapatıldı. Ekipler vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı
Sancaktepe Mevlana Mahallesi'ndeki bir okulun duvarı çöktü. Olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Okulun bulunduğu yol trafiğe kapatıldı.
OKULLARIN KAPALI OLMASI FACİAYI ENGELLEDİ
Ekipler vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Okulların kapalı olması olası bir faciayı engelledi.