Sancaktepe Mevlana Mahallesi'ndeki bir okulun duvarı çöktü. Olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Okulun bulunduğu yol trafiğe kapatıldı.

OKULLARIN KAPALI OLMASI FACİAYI ENGELLEDİ

Ekipler vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Okulların kapalı olması olası bir faciayı engelledi.







