İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

SanDisk X600 dikkatleri üzerine çekiyor

64-katmanlı bellek ürünleri SSD dünyasında gün geçtikçe artarak devam ediyor. Bu seviyede yoğunluk sunan ürünler birtakım kullanıcıların beklentisini çok daha iyi karşılamaya devam edecek. Bu üreticilerden biri olan SanDisk, yeni ürünlerini görücüye çıkardı

SanDisk X600 dikkatleri üzerine çekiyor
Sandisk X600 adını alacak olan bellek serisi Western Digital’in 3D NAND bellek modülleri ile hayat buluyor. Yüksek miktarda hata ayıklama ve kapasite imkanı yeni ürünlerde gözümüze çarpan özelliklerden. Bellek serisi SATA 6Gbps arayüzünü tercih ediyor. Ürünler hem 2.5 inçlik yapıda hem de M.2 2280 yapısında satışta olacak.

512GB-1TB-2TB kapasiteye sahip olan sürümleri, 530MB/s yazma ve 560MB/s okuma hızlarına çıkabiliyor. Performans bölümünde ise 95000 IOPS-84000 IOPS şeklinde göze çarpıyor. Yazma ömürleri ise 200TB-400TB-500TB şeklinde oluşuyor. Fiyatlar ise 190$-380$-685$ olarak göze çarpıyor.

256GB kapasiteli bellek sürümleri 525MB/s yazma ve 550MB/s okuma hızlarına ulaşabilirken, 100TB yazma ömrü ve 95000/81000 IOPS değerleri ile karşımıza geliyor. Fiyat olarak 109$ gibi bir rakam belirlenmiş durumda.

128GB kapasiteli en düşük seviye olan bellek okuma hızlarında 530MB/s, yazma hızlarında da 490MB/s seviyesine varan hızlar ile geliyor. Rastgele işlemler olarak da 74000 yazma ve 82000 okuma IOPS değerleri üründe bulunuyor. Model 72TB yazma ömrü ile dikkatleri üzerine çekiyor. Fiyatı 72$ gibi uygun bir rakamla piyasada olacak.

Ürüne sahip olmak isteyen kullanıcılar önümüzdeki haftaları beklemek zorunda kalacaklar.
 

YENİ NESİL NİSSAN JUKE GELİYOR!



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Plantronics Voyager 5240 inceleme altında

Plantronics Voyager 5240 inceleme altında
Yeni Galaxy’ler yan yana görüntülendi!

Yeni Galaxy’ler yan yana görüntülendi!
PUBG, Half Life 3 için etken olabilir

PUBG, Half Life 3 için etken olabilir
Instagram hikayeleri nasıl sıralanıyor?

Instagram hikayeleri nasıl sıralanıyor?
HÜRKUŞ-B ilk test uçuşundan başarıyla çıktı

HÜRKUŞ-B ilk test uçuşundan başarıyla çıktı
Google HTC'nin bir bölümünü daha bünyesine kattığını açıkladı

Google HTC'nin bir bölümünü daha bünyesine kattığını açıkladı
Mobil uygulama pazarı tarihin en yüksek seviyesine ulaştı

Mobil uygulama pazarı tarihin en yüksek seviyesine ulaştı
Google kullanıcıları peşlerini bırakmayan reklamları durdurabilecek

Google kullanıcıları peşlerini bırakmayan reklamları durdurabilecek
WhatsApp artık Apple CarPlay'de kullanılabilecek

WhatsApp artık Apple CarPlay'de kullanılabilecek
iPhone fiyatları düşüyor! Apple 3 bomba birden patlatacak

iPhone fiyatları düşüyor! Apple 3 bomba birden patlatacak
Günışığı Türkiye’yi aydınlatacak

Günışığı Türkiye’yi aydınlatacak