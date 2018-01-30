SanDisk X600 dikkatleri üzerine çekiyor

Adem Özdoğan

adını alacak olan bellek serisi’inmodülleri ile hayat buluyor. Yüksek miktarda hata ayıklama ve kapasite imkanı yeni ürünlerde gözümüze çarpan özelliklerden. Bellek serisiarayüzünü tercih ediyor. Ürünler hem 2.5 inçlik yapıda hem deyapısında satışta olacak.kapasiteye sahip olan sürümleri, 530MB/s yazma ve 560MB/s okuma hızlarına çıkabiliyor. Performans bölümünde iseşeklinde göze çarpıyor. Yazma ömürleri ise 200TB-400TB-500TB şeklinde oluşuyor. Fiyatlar ise 190$-380$-685$ olarak göze çarpıyor.sürümleri 525MB/s yazma ve 550MB/s okuma hızlarına ulaşabilirken, 100TB yazma ömrü ve 95000/81000 IOPS değerleri ile karşımıza geliyor. Fiyat olarak 109$ gibi bir rakam belirlenmiş durumda.okuma hızlarında 530MB/s, yazma hızlarında da 490MB/s seviyesine varan hızlar ile geliyor. Rastgele işlemler olarak da 74000 yazma ve 82000 okuma IOPS değerleri üründe bulunuyor. Model 72TB yazma ömrü ile dikkatleri üzerine çekiyor. Fiyatı 72$ gibi uygun bir rakamla piyasada olacak.Ürüne sahip olmak isteyen kullanıcılar önümüzdeki haftaları beklemek zorunda kalacaklar.