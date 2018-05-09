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Sanko'da TÜBİTAK toplantısı

Sanko Üniversitesi'nde TÜBİTAK Araştırma Destek Programları (ARDEB) Başkanlığı ile 'TÜBİTAK ARDEB Bilgilendirme Toplantısı' düzenlendi

Sanko'da TÜBİTAK toplantısı
Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne düzenlenen toplantıda konuşan TÜBİTAK ARDEB Bilimsel Programlar Uzmanı Dr. Fatih Sinan Esen, "TÜBİTAK ARDEB, üniversitelerde görev yapanlar başta olmak üzere tüm Türkiye’de ikamet eden yerli ve yabancı araştırmacıların Ar-Ge içeren araştırmalarına maddi destek sağlamaktadır" dedi.
 

'HİBE ÖDEMELER YAPILIYOR'


Bu desteklerin, proje bazlı ve tamamının hibe şeklinde olduğunu belirten Dr. Fatih Sinan Esen, "ARDEB, bünyesindeki toplam 8 destek programına sunulan proje önerilerini biçimsel ve bilimsel olarak değerlendiriliyor, destek almayı hak eden projelerin ekiplerine proje süresince çeşitli dönemlerde hibe ödemeler yapılıyor" diye konuştu.

Programların detayları ve başarılı proje önerilerinin sahip olması gereken özellikler konusunda da bilgiler veren Dr. Fatih Sinan Esen ARDEB’in akademisyenlere sunduğu hibeler ve bu hibeleri alabilmek için başvuru yapılabilecek programlar, projelerin başvuru süreci, değerlendirme süreci ve kriterleri ile ilgili de bilgiler paylaştı.

 


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