Sanko'da TÜBİTAK toplantısı

'HİBE ÖDEMELER YAPILIYOR'

Senim Tanay

Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne düzenlenen toplantıda konuşan TÜBİTAK ARDEB Bilimsel Programlar Uzmanı Dr. Fatih Sinan Esen, "TÜBİTAK ARDEB, üniversitelerde görev yapanlar başta olmak üzere tüm Türkiye’de ikamet eden yerli ve yabancı araştırmacıların Ar-Ge içeren araştırmalarına maddi destek sağlamaktadır" dedi.Bu desteklerin, proje bazlı ve tamamının hibe şeklinde olduğunu belirten Dr. Fatih Sinan Esen, "diye konuştu.Programların detayları ve başarılı proje önerilerinin sahip olması gereken özellikler konusunda da bilgiler veren Dr. Fatih Sinan Esen ARDEB’in akademisyenlere sunduğu hibeler ve bu hibeleri alabilmek için başvuru yapılabilecek programlar, projelerin başvuru süreci, değerlendirme süreci ve kriterleri ile ilgili de bilgiler paylaştı.