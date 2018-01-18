Sanko'lu öğrencilerden ilk yardım eğitimi

İKİ YILDIR DÜZENLENİYOR

Senim Tanay

Hemşirelik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencileri, Hemşirelik Bölümü Başkanı Prof.Dr. Arzu Tuna ve öğretim üyesi Doç. Dr. Medet Korkmaz ile birlikte Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Danışmanlık Merkezi´nde çalışanlar ve meslek lisesi öğrencileriyle buluştu.Topluma hizmet, bilimsel bilgiyi kullanma, en yeni bilgiyi alana taşıma, hemşirelik öğrencilerinin yaşam boyu öğrenmesini destekleme, hemşirelerin sadece klinik ortamda değil sahada da toplumun içinde bilgi veren, eğiten, danışmanlık yapan rollerini öğrencilere fark ettirme gibi sorumlulukları bulunduğunu belirten Prof.Dr. Arzu Tuna şöyle devam etti:"Hemşirelik öğrencilerinin sağlık alanında topluma farkındalık kazandırmaları adına Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri ve öğretim elemanları iki yıldır halka yönelik eğitimler düzenleniyor. 'Önce İş Sağlığı’ diyerek 'Temel Yaşam Desteği', ‘Kanamalarda İlk Yardım' konularını 2gün boyunca işçilere ve meslek lisesi öğrencilerine anlatarak farkındalık ve bilinç oluşturmaya çalıştık."