Sanko Üniversitesi A plus üniversite olmaya hak kazandı

Sanko Üniversitesi A plus üniversite olmaya hak kazandı Gaziantep’te bulunan SANKO Üniversitesi, iki farklı konuda "A Plus Üniversite" olmaya hak kazandı. SANKO Üniversitesi, Üniversite Araştırma Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından gerçekleştirilen Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2018 sonuçlarına göre, Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı, Akademik Destek ve İlgi alanlarında öğrencilerinin beklentilerini en üst düzeyde karşılayarak A Plus Üniversite statüsüne alındı