Sanko Üniversitesi A plus üniversite olmaya hak kazandı

109 devlet ve 63 vakıf olmak üzere toplam 172 üniversiteden 26 bin 513 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, SANKO Üniversitesi farklı kategorilerde performans artışı gösterdi.

Üniversitelerin; öğrenim deneyimi ve tatminkârlığı, akademik destek ve ilgi, kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyet, kişisel gelişim ve kariyer desteği gibi ana başlıklarda değerlendirildiği araştırmada, Sanko Üniversitesi'nin başarı sıralamasını yükselttiği görüldü.

Sanko Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Güner Dağlı, "TÜMA sonuçlarına göre üniversitemiz ‘Öğrenim Deneyimi ve Tatminkarlığı ile 11'inci sırada, 'Akademik Destek ve İlgi' ile 24'üncü sırada yer alarak A Plus, 'Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği' ile 27'inci sırada yer alarak A düzeyinde değerlendirilmiştir" dedi.

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Moleküler Tıp, Hemşirelik ile Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler alanlarında yüksek lisans eğitimi veriliyor.

DHA







