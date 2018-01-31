Şanlıurfa'da 13 milyon liralık telefon dolandırıcılığı

Şanıurfa'nın Harran ve Akçakale ilçelerinde, telefonla aradıkları 94 kişiyi yaklaşık 13 milyon lira dolandıran 370 şüpheli, tutuklandı
 

Şanlıurfa'da 13 milyon liralık telefon dolandırıcılığı
Şanıurfa'nın Harran ve Akçakale ilçelerinde, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, telefonla dolandırıcılık yapanlara karşı çalışma başlatıldı.

İstihbarat çalışması sonucunda, şebeke üyelerinin telefonla aradıkları kişilere 'Terör örgütü ile bağlantınız var; vereceğimiz hesaplara para yatırırsanız dosyadan isminizi sileriz' dedikleri belirlendi.
 

SURİYELİLERİN ÜZERİNE TELEFON HATTI ÇIKARMIŞLAR


Şebekenin, aralarında profesör, iş adamı, savcı, siyasetçi ve avukatların da bulunduğu birçok kişiyi dolandırdığı saptandı. Hafta içi saat 09.00- 17.00 saatleri arasında çalışan dolandırıcıların, Suriyeliler üzerine çıkardıkları cep telefonu hatlarıyla aradıkları kişilerden parayı banka hesaplarına yatırmasını istediği; bir taraftan da parayı alacak arkadaşlarını bankaya yönlendirdikleri tespit edildi. Dolandırıcıların, para bankadan çekildikten sonra, ödemeyi yapan kişiye 'İşleminiz tamamlandı, bir sıkıntı olursa arayın, teşekkürler' deyip telefon kapattığı belirlendi.
 

370 KİŞİ TUTUKLANDI


Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan'ın talimatıyla Harran ve Akçakale'de geçen yıl telefon dolandırıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 43 ilde 94 kişiyi dolandırarak yaklaşık 13 milyon lira haksız kazanç elde eden 370 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Operasyonların devam ettiği Harran'da son olarak 17 kişi gözaltına alındı. Aranan 7 kişinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.
 

DOLANDIRICI OLDUKLARINI SÖYLEYİP UYARMIŞLAR 


Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, telefonla dolandırıcılık yapan ancak henüz yakalanamayan bazı çete üyelerinin pervasız hale geldikleri, aradıkları kişilerin verebilecekleri altın, para veya değerli eşyalarının olmadığını görünce, kendilerinin dolandırıcı olduğunu ifade edip, bir daha bu tür telefonları açmamaları yönünde telkinlerde bulundukları da tespit edildi.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kocaeli’de toprağa gömülü cesetlerin bulunmasıyla ilgili flaş gelişme

Kocaeli’de toprağa gömülü cesetlerin bulunmasıyla ilgili flaş gelişme
İstanbul’da bir fırında 4 ceset bulundu

İstanbul’da bir fırında 4 ceset bulundu
Dolmuşta öldüresiye dövülen engelli genç hakkında soruşturma

Dolmuşta öldüresiye dövülen engelli genç hakkında soruşturma
Balıkesir'de çıkan yangında eşini kurtaran adam hayatını kaybetti

Balıkesir'de çıkan yangında eşini kurtaran adam hayatını kaybetti
Tarla sürerken bulduğu hazineyi satmaya çalışırken yakalandı

Tarla sürerken bulduğu hazineyi satmaya çalışırken yakalandı
İmamı bıçaklayan sanıktan şok savunma: Rüyama girip, sapıkça şeyler yapıyordu

İmamı bıçaklayan sanıktan şok savunma: Rüyama girip, sapıkça şeyler yapıyordu
İstanbul'da bir adam kız arkadaşına küfürlü mesaj atan kadını öldürdü

İstanbul'da bir adam kız arkadaşına küfürlü mesaj atan kadını öldürdü
Hayatını 3 sayfalık mektupla özetleyip noktayı koydu! Ensest, aldatma ve ihanet...

Hayatını 3 sayfalık mektupla özetleyip noktayı koydu! Ensest, aldatma ve ihanet...
Sigara ve alkol çalan 3 hırsız güvenlik kameralarına yakalandı

Sigara ve alkol çalan 3 hırsız güvenlik kameralarına yakalandı
Suriyeli iki çocukla evliliğe 46 yıl hapis talebi

Suriyeli iki çocukla evliliğe 46 yıl hapis talebi
Trabzon’da Gürcistan uyruklu hırsızlar yakalandı

Trabzon’da Gürcistan uyruklu hırsızlar yakalandı