Şanlıurfa'da aracın devrilmesiyle şehit olan asker defnedildi



ACILI BABAYI VALİ TESELLİ ETTİ

Serap Belovacıklı

Şanlıurfa'da askeri aracın dereye devrilmesi sonucu sele kapılarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cuma Ali Akçal (22), memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.Şehit Akçal'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda yapılan törenin ardından askeri uçakla Kahramanmaraş'a getirildi.Burada ailesi ve kent protokolü tarafından karşılanan şehidin naaşı, konvoyla Göksun ilçesine bağlı Aybastı Mahallesi'ne götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından Aybastı İlkokulu bahçesine getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak katafalka konuldu.Cenaze törenine katılan Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve 5. Zırhlı Tugay Komutanı Ali Ekiyor, şehidin annesi Fatma ve babası Ömer Akçal'a taziyelerini iletti.Vali Özkan'ın teselli ettiği baba Akçal, "Vatanımız sağolsun" dedi.İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Akçal naaşı, askerlerin omuzlarında tekbirler eşliğinde getirildiği mahalle mezarlığına defnedildi.Törene, şehit Açıkgöz'ün ailesi, yakınlarının yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, MHP Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor ile askeri ve sivil erkan katıldı.Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dün Suriye sınırındaki Akçakale-Ceylanpınar hudut yolunda Yeşiltepe Karakolu'na giden 3. Hudut Alay Komutanlığına bağlı askerlerin bulunduğu zırhlı araç, sağanağın sele dönüşmesi sonucu taşan dereye devrilmişti. Kazanın ardından araçtaki 4 askerden 2'si kendi imkanlarıyla çıkmayı başarmış, 2 asker şehit olmuştu.AA