Şanlıurfa'da çalıntı 153 araç ele geçirildi

Şanlıurfa ’da polis tarafından yapılan çalışmayla çalıntı 153 araç ele geçirirken, 27 kişi hakkında adli işlem yaptı

Şanlıurfa'da çalıntı 153 araç ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği, son 6 ay içersinde çevre illerden çalınarak Şanlıurfa'ya getirilen araçlarla ilgili çalışma yaptı. Motor ve şasi numaraları 'change' adı verilen yöntemle değişitirlerek vatandaşlara satılan 153 araç, düzenlenen operasyonlarla ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olduğu belirtilen araçlar, sahiplerine teslim edilmek üzere yediemin otoparklarına çekildi. Oto hırsızlığı yaptıkları saptanan 27 kişiye ise adli işlem uygulandı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ormanlık alanda intihar girişiminde bulundu, hastanede öldü

Ormanlık alanda intihar girişiminde bulundu, hastanede öldü
Bir velinin tokat attığı çocuğun kulak zarının zarar gördüğü iddiası

Bir velinin tokat attığı çocuğun kulak zarının zarar gördüğü iddiası
'Valiyim' deyip iş adamlarını dolandıran 5 kişi tutuklandı

'Valiyim' deyip iş adamlarını dolandıran 5 kişi tutuklandı
Aprona giren Suriyeli çocuk polis tarafından yakalandı

Aprona giren Suriyeli çocuk polis tarafından yakalandı
Van ve Hakkari'de 194 yerleşim yeri yoğun kardan ulaşıma kapandı

Van ve Hakkari'de 194 yerleşim yeri yoğun kardan ulaşıma kapandı
İstismar şüphelisi serbest kalınca, mağdur çocuk aileden alındı

İstismar şüphelisi serbest kalınca, mağdur çocuk aileden alındı
Yankesici, kadının cep telefonunu 7 saniyede böyle çaldı

Yankesici, kadının cep telefonunu 7 saniyede böyle çaldı
Adım adım takip ettiği kıza apartmanda saldırdı

Adım adım takip ettiği kıza apartmanda saldırdı
Konya'da bir dilencinin üzerinden 6 bin 210 lira çıktı

Konya'da bir dilencinin üzerinden 6 bin 210 lira çıktı
Yurtta hava durumu nasıl olacak? (18.02.2018)

Yurtta hava durumu nasıl olacak? (18.02.2018)
Sakarya'da kayınbirader dehşet saçtı: 3 ölü, 1 yaralı

Sakarya'da kayınbirader dehşet saçtı: 3 ölü, 1 yaralı