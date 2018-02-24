Şanlıurfa'da devletin dağıttığı kömürleri çöpe attılar

İZDİHAM YAŞANMIŞTI

'İNSANLAR KÖMÜR BULAMIYOR'

Senim Tanay

Şanlıurfa Haliliye'de Devteşti Mahallesi'ndeki bir sokakta devletin fakir ailelere ücretsiz dağıttığı kömür torbaları çöpe atılmış halde bulundu.Maddi durumu iyi olmayan bazı vatandaşlar, ekim ayında devletin Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşa Vakıfları aracılığıyla dağıttığı ücretsiz kömürü almak için uzun kuyruklar oluşturmuştu.Kömür torbalarını almak isteyen vatandaşlar, zaman zaman izdihama bile neden olurken şubat ayında kömürlerin çöp konteynerinin yanına atılması tepki çekti.Vatandaşlar, “İnsanlar kömür bulamazken bazıları çöpe atıyor” diyerek tepki gösterdi.Üzerinde “Sosyal yardım amaçlıdır. Para ile satılmaz” ibaresi bulunan kömür torbalarının kim ya da kimler tarafından atıldığı ise öğrenilemedi.