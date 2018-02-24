15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Şanlıurfa'da devletin dağıttığı kömürleri çöpe attılar

Şanlıurfa'da ihtiyaç sahiplerine devlet tarafından dağıtılan kömür torbaları, kimliği belirsiz kişiler tarafından çöpe atıldı

24 Şubat 2018, Cumartesi 14:03
Şanlıurfa'da devletin dağıttığı kömürleri çöpe attılar
Şanlıurfa Haliliye'de Devteşti Mahallesi'ndeki bir sokakta devletin fakir ailelere ücretsiz dağıttığı kömür torbaları çöpe atılmış halde bulundu.

İZDİHAM YAŞANMIŞTI

Maddi durumu iyi olmayan bazı vatandaşlar, ekim ayında devletin Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşa Vakıfları aracılığıyla dağıttığı ücretsiz kömürü almak için uzun kuyruklar oluşturmuştu.

Kömür torbalarını almak isteyen vatandaşlar, zaman zaman izdihama bile neden olurken şubat ayında kömürlerin çöp konteynerinin yanına atılması tepki çekti.

'İNSANLAR KÖMÜR BULAMIYOR'

Vatandaşlar, “İnsanlar kömür bulamazken bazıları çöpe atıyor” diyerek tepki gösterdi.

Üzerinde “Sosyal yardım amaçlıdır. Para ile satılmaz” ibaresi bulunan kömür torbalarının kim ya da kimler tarafından atıldığı ise öğrenilemedi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kalacak yeri olmadığı için evine aldı, başına bela oldu

Kalacak yeri olmadığı için evine aldı, başına bela oldu
Polisin 'Dur' ihtarına uymadı, yürekler ağza geldi!

Polisin 'Dur' ihtarına uymadı, yürekler ağza geldi!
Son dakika... Çocuk istismarı düzenlemesi TBMM'ye sunulacak

Son dakika... Çocuk istismarı düzenlemesi TBMM'ye sunulacak
Çanakkale'den Midilli Adası'na geçmek isteyen 38 yabancı uyruklu yakalandı

Çanakkale'den Midilli Adası'na geçmek isteyen 38 yabancı uyruklu yakalandı
Son Dakika...Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu kaza geçirdi

Son Dakika...Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu kaza geçirdi
Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın ölümünde flaş gelişme!

Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın ölümünde flaş gelişme!
Doktoru darp edip ormana attılar... 27 saattir yaşam savaşı veriyor

Doktoru darp edip ormana attılar... 27 saattir yaşam savaşı veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turuna çıkıyor
e-Devlet'ten 5 yılda 42 milyon kişi sabıka kaydı aldı

e-Devlet'ten 5 yılda 42 milyon kişi sabıka kaydı aldı
Çocuk istismarı düzenlemesi 10 gün içerisinde Meclis'te

Çocuk istismarı düzenlemesi 10 gün içerisinde Meclis'te

Hassalı berberler sınırda görevde

Hassalı berberler sınırda görevde