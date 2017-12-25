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Şanlıurfa’da gaz pedalı takılan otobüs, 9 araca çarparak durdu

Şanlıurfa'da, çok sayıda yolcusuyla birlikte seyir halindeyken gaz pedalı takılan belediye otobüsü, yolun sağ tarafında park halinde olan 9 araca çarptıktan sonra durabildi

25 Aralık 2017, Pazartesi 16:55
Şanlıurfa’da gaz pedalı takılan otobüs, 9 araca çarparak durdu
Şanlıurfa kent merkezinde toplu ulaşım hizmeti veren bir belediye otobüsünün şoförü, durakta yolcuları indirdikten sonra hareket etti. Bir süre sonra gaz pedalı takılı kalan otobüsü durdurmaya çalışan şoför, başarılı olamayınca yol kenarında park halindeki araçlara arkadan çarparak, onları önüne katıp ilerledi.

 

Kazada otobüsün sürüklediği 9 araçtan biri fırına girerken, diğer otomobiller ise kaldırmadaki elektrik panosuna ve otobüs durağına çıktı.

Çevredekilerin kısa süreli panik yaşamasına neden olan kazada can kaybı ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Öte yandan yetkililerin ilk incelemesinde, otobüsün gaz pedalının sıkışması sonucu zincirleme kazanın meydana geldiği belirtildi.



İsmi öğrenilemeyen otobüs şoförü, polise verdiği ilk ifadesinde, yolcuların bir kısmını durakta indirdikten sonra hareket ettiğini; ancak otobüsün gaz pedalının sıkışması sonucu çevredekilere çarpmamak için yol kenarında park halindeki araçlara çarptığını ve böyle durabildiğini söyledi.

Kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi. 


Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA, (DHA)
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