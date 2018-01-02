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Şanlıurfa’da gösteri ve yürüyüş yasağı

Şanlıurfa Valiliği, mahalli idare organlarının, kamu kurumlarının, kamuya yararlı dernekler ve üniversitenin yapacağı etkinlikler dışında kalan yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinlikler bir ay boyuca yasaklandığını bildirdi

Şanlıurfa’da gösteri ve yürüyüş yasağı
Valilik’ten yapılan yazılı açıklamada, yasaklama kararının 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11. Maddesi(m), 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesine istinaden alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mahalli idare organlarının, kamu kurumlarının, kamuya yararlı dernekler ve üniversitenin yapacağı etkinlikler dışında kalan yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinlikler, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11. Maddesi(m), 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesine istinaden, diğer illerden katılımlarla birlikte, 02 Ocak 2018 ile 31 Ocak 2018 tarihleri arasında 30 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere, Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır.

Ayrıca mahalli idare organlarının, kamu kurumlarının, kamuya yararlı derneklerin ve üniversitelerin ilimizde düzenleyecekleri etkinliklerde ilimizin içerisinde bulunduğu stratejik konumu da göz önüne alınarak istenmeyen ve üzücü olaylara mahal vermemek adına etkinliklerle ilgili en geç 48 saat öncesinden merkezde İl Emniyet Müdürlüğüne, ilçelerde İlçe Emniyet Müdürlüklerine bildirimde bulunmaları gerekmektedir." 

ŞANLIURFA (AA)

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