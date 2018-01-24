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Şanlıurfa'da kuduz paniği

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Taban kırsal mahallesinde 2 çocuğu ısıran köpekte kuduz tespit edildi. Mahalle karantinaya alındı

Şanlıurfa'da kuduz paniği
Şanlıurfa'nın Siverek merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Taban kırsal mahallesinde oynayan çocuklar 2 çocuk bir köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeğin kol, bacak ve kafalarından ısırdığı çocuklar, mahalle sakinleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi’ne götürüldü.


KÖPEK ÖLÜ BULUNDU


Acil serviste tedaviye alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Mahalleye giden Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, ölü bulunan köpekten alınan numuneleri Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü’ne gönderdi.



KUDUZ TESPİT EDİLDİ


Yapılan incelemede, köpekte kuduz tespit edilmesinin ardından mahallede karantina uygulaması başlatıldı. Ekipler, mahallede dezenfekte çalışması yaptı, tüm kedi ve köpekleri aşıladı.





 


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