Şanlıurfa'da öğrenciler yarıyıl tatilinde kütüphanelere koştu

Senim Tanay

Huzurlu ve güvenli ortamda ders çalışma, her türlü kitap ve kaynak imkanı sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kütüphaneler, öğrencilerin vazgeçilmez ders çalışma ve kitap okuma alanı oldu.Kütüphanelere ders çalışmaya gelen öğrenciler,dedi.Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Prof.Dr. Abdülkadir Karahan Kütüphanesi'nden 1 yıl içerisinde 67 bin 300 öğrenci ve vatandaş faydalandı.