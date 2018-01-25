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Şanlıurfa'da öğrenciler yarıyıl tatilinde kütüphanelere koştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü'ne bağlı kütüphanelerde yarıyıl yoğunluğu başladı

25 Ocak 2018, Perşembe 17:15
Şanlıurfa'da öğrenciler yarıyıl tatilinde kütüphanelere koştu
Huzurlu ve güvenli ortamda ders çalışma, her türlü kitap ve kaynak imkanı sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kütüphaneler, öğrencilerin vazgeçilmez ders çalışma ve kitap okuma alanı oldu.

Kütüphanelere ders çalışmaya gelen öğrenciler, "Kütüphanelerde ders çalışma ve kitap okuma için mükemmel yerlerdir. Kütüphaneye genelde ders çalışmak ve test çözmek için geliyoruz" dedi.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Prof.Dr. Abdülkadir Karahan Kütüphanesi'nden 1 yıl içerisinde 67 bin 300 öğrenci ve vatandaş faydalandı.

 


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