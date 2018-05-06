Şanlıurfa'da sele kapılan minik İlknur'un cesedine ulaşıldı

Büşra Kamış

'nın Birecik ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sele dönüştü. İlçeye bağlı Konak kırsal Mahallesi Sakaltutan mezrasında’ın sel sularına kapılarak kayboldu.Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri vatandaşlarla birlikte kıza ulaşmak için yoğun bir arama çalışması gerçekleştirdi.Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar neticesinde kızın cesedine sele kapıldığı yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan dere yatağında ulaşıldı. Ekipler tarafından çıkartılan ceset, Birecik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.