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Şanlıurfa'da terör operasyonu: 11 gözaltı

Şanlıurfa'da terör örgütü PYD/PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da terör operasyonu: 11 gözaltı
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak yollardan Türkiye'ye giren PYD/PKK/KCK terör örgütü üyeleri, işbirlikçileri ve sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerin belirlediği adreslere düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız bir tabanca ve 176 mermi, örgüte müzahir 65 kitap, 6 dergi, 5 kıyafet, çok sayıda örgütsel doküman ve materyaller ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

AA


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