Şanlıurfa'da üniversite adaylarına ücretsiz kurs

300 ÖĞRENCİ HAZIRLANIYOR

Senim Tanay

Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezi'nde üniversiteye hazırlanan öğrenci ve mezunlara yönelik tüm branşlardan alanında uzman öğretmenler tarafından kurs veriliyor.Sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarındaki öğrencilere program dahilinde matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, edebiyat ve Türkçe dersleri veriliyor.8 sınıfta oluşturulan ders programına göre 300 öğrenci üniversiteye hazırlanıyor.Öğrencilere ders anlatımı, soru çözümü, deneme sınavları, takip sistemi gibi eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sinema, gezi, piknik gibi sosyal faaliyetlerde periyodik olarak düzenleniyor.