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Şanlıurfa'da üniversite adaylarına ücretsiz kurs

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi'nde üniversiteye hazırlanan sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarındaki öğrenci ve mezunlara hazırlık kursu açıldı

08 Şubat 2018, Perşembe 16:17
Şanlıurfa'da üniversite adaylarına ücretsiz kurs
Bahçelievler Eğitim ve Gençlik Merkezi'nde üniversiteye hazırlanan öğrenci ve mezunlara yönelik tüm branşlardan alanında uzman öğretmenler tarafından kurs veriliyor.

Sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanlarındaki öğrencilere program dahilinde matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe, edebiyat ve Türkçe dersleri veriliyor.

300 ÖĞRENCİ HAZIRLANIYOR

8 sınıfta oluşturulan ders programına göre 300 öğrenci üniversiteye hazırlanıyor.

Öğrencilere ders anlatımı, soru çözümü, deneme sınavları, takip sistemi gibi eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sinema, gezi, piknik gibi sosyal faaliyetlerde periyodik olarak düzenleniyor.

 


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